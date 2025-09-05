К ликвидации степного возгорания в Костанайской области привлечен вертолет МЧС. В Камыстинском и Наурзумском районах Костанайской области наблюдаются отдельные очаги горения сухой растительности. На двух участках между селами Уркаш и Дружба огонь уже локализован, сообщает оперштаб по ликвидации ЧС.

Тушение осложняется сильным порывистым ветром. Подразделения МЧС совместно с местными исполнительными органами и лесным хозяйством проводят комплекс мероприятий по недопущению распространения огня.

Угрозы населённым пунктам и лесному фонду нет. К работам привлечено более 550 человек личного состава и порядка 80 единиц техники МЧС, местных исполнительных органов, лесного хозяйства, Академии МВД, а также воинские части территориальной обороны и национальной гвардии. Для мониторинга обстановки используется беспилотный летательный аппарат.

Для тушения степного загорания и проведения аэровизуального обследования с воздуха задействован вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас», которым выполнено 16 водосбросов общим объемом около 48 кубических метров. Тушение продолжается. Ситуация находится под постоянным контролем Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

«Благодаря слаженным действиям всех участников удалось не допустить распространения огня на населенные пункты. Жертв и пострадавших нет. По данным областного оперативного штаба на открытой территории произошло загорание сухой травы на пл. 150000 га.», — сообщили в оперштабе.

