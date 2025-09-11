 Ya Metrika Fast
Как будет рассчитываться минимальная зарплата в Казахстане

— Сегодня, 13:20
Изображение для новости: Как будет рассчитываться минимальная зарплата в Казахстане

Фото Н.Луговской/alau.kz

На пленарном заседании Мажилиса министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова дала разъяснения по новой методике расчёта минимальной заработной платы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Светлана Жакупова пояснила, что методология базируется на математической модели, в которую включены данные за последние 10 лет. При расчёте учитываются минимальная и медианная заработная плата, а также производительность труда.

«В методике предусмотрены различные соотношения показателей – от 50 на 50 до 90 на 10. Все данные берутся из официальной статистики, а расчеты согласованы с Федерацией профсоюзов и Федерацией работодателей», – подчеркнула министр.

По её словам, сегодня Казахстан выходит на уровень около 30% от индекса КИЦа, а в дальнейшем планируется движение к 50%.

Что касается почасовой оплаты, Жакупова напомнила, что Трудовой кодекс уже предусматривает такую форму. Бюро национальной статистики ведёт отдельный расчёт по отраслям, и данные о средней почасовой оплате доступны.



