На пленарном заседании Мажилиса министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова дала разъяснения по новой методике расчёта минимальной заработной платы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Светлана Жакупова пояснила, что методология базируется на математической модели, в которую включены данные за последние 10 лет. При расчёте учитываются минимальная и медианная заработная плата, а также производительность труда.
«В методике предусмотрены различные соотношения показателей – от 50 на 50 до 90 на 10. Все данные берутся из официальной статистики, а расчеты согласованы с Федерацией профсоюзов и Федерацией работодателей», – подчеркнула министр.
По её словам, сегодня Казахстан выходит на уровень около 30% от индекса КИЦа, а в дальнейшем планируется движение к 50%.
Что касается почасовой оплаты, Жакупова напомнила, что Трудовой кодекс уже предусматривает такую форму. Бюро национальной статистики ведёт отдельный расчёт по отраслям, и данные о средней почасовой оплате доступны.
Убирают павильоны и прилавки. Как "очистили" город, рассказали в акимате Костаная
"Письмо учителю" - Щербакова Ольга Сергеевна
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.