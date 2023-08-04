Как будут выплачиваться премии государства по жилищным вкладам

Приказом МИИР РК от 28 июля 2023 года утверждены Правила начисления и выплаты премий государства по вкладам в жилищные строительные сбережения, сообщает zakon.kz.

Начисление и выплата премий государства по вкладам граждан РК, в том числе несовершеннолетних, не достигших 18 лет, в жилищные строительные сбережения осуществляется в жилищных строительных сберегательных банках.

При этом премия государства по заявлению вкладчика начисляется только на один счет и только в одном жилищном строительном сберегательном банке.

Предусматривается, что по истечении срока накопления и в случае ненакопления вкладчиком минимально необходимого размера накопленных денег он получает вклад и начисленное на него вознаграждение жилищным строительным сберегательным банком, а также премии государства при накоплении вклада более трех лет либо продолжает накопление в жилищном строительном сберегательном банке с начислением премии государства.

Премия государства начисляется до момента получения жилищного займа.

Сколько составляет премия

Размер ежегодной премии государства составляет 20% от суммы поощряемого вклада. Поощряемый премией государства вклад включает в себя сумму вклада в жилищные строительные сбережения и начисленного по нему вознаграждения.

Также говорится, что поощряемая премией государства сумма накопленных денег не может превышать 200 МРП (690 000 тенге в 2023 году) за один календарный год.

Если поощряемая премией государства сумма накопленных денег превышает 200 МРП на соответствующий год, то оставшаяся непоощренной сумма накопленных денег учитывается жилищным строительным сберегательным банком при начислении премии в следующем году.

При этом премия государства в текущем году не начисляется на сумму накопленных денег, поощренную в предыдущие годы.

Когда выплачивается премия

Выплата премий государства осуществляется:

при выплате договорной суммы;

при досрочном расторжении договора о жилищных строительных сбережениях вкладчиком при накоплении вклада более трех лет со дня заключения договора по дате расторжения договора о жилищных строительных сбережениях.

Указывается, что при нецелевом использовании вкладчиком части жилищного займа премия государства подлежит возврату в бюджет в части, пропорциональной части нецелевого использования жилищного займа.

При досрочном расторжении договора о жилищных строительных сбережениях со сроком накопления на дату расторжения договора о жилищных строительных сбережениях более трех лет, к которому ранее был присоединен договор(ы) о жилищных строительных сбережениях со сроком накопления менее трех лет, премия государства, начисленная до объединения по присоединенному договору о жилищных строительных сбережениях со сроком накопления менее трех лет, не выплачивается и подлежит возврату в бюджет.

Если по присоединенному договору о жилищных строительных сбережениях на дату расторжения договора о жилищных строительных сбережениях прошло более трех лет, премия государства, начисленная до объединения, возврату в бюджет не подлежит.

Возврат премии государства в случае обнаружения администратором бюджетной программы выплаты премий государства одному вкладчику жилищных строительных сбережений по двум и более счетам по вкладам в жилищные строительные сбережения в нескольких жилищных строительных сберегательных банках, осуществляется жилищным строительным сберегательным банком на основании письменного распоряжения администратора бюджетной программы.

При этом премия государства, начисленная в предыдущие годы, подлежит возврату в бюджет за исключением премий, начисленных по одному из вкладов в жилищные строительные сбережения по выбору вкладчика.

Eсли в разные финансовые годы премия государства была начислена на разные счета вкладчика жилищных строительных сбережений по его выбору, то возврат премии государства не осуществляется.

При делении договорной суммы по одному договору о жилищных строительных сбережениях на несколько договоров о жилищных строительных сбережениях премия государства распределяется пропорционально разделенным вкладам.

Сроки начисления премии

Жилищный строительный сберегательный банк ежегодно в срок до 1 апреля отчетного года предоставляет администратору бюджетной программы по выплате премий по вкладам в жилищные строительные сбережения прогнозные расчеты начисления премий государства для внесения бюджетной заявки расходования средств республиканского бюджета на предстоящий финансовый год.

По итогам финансового года жилищный строительный сберегательный банк до 15 января следующего года рассчитывает на каждого вкладчика и предоставляет администратору бюджетной программы окончательный расчет начисленной суммы премий государства, причитающихся по вкладам.

В свою очередь администратор бюджетной программы после получения от жилищного строительного сберегательного банка окончательного расчета суммы премий государства до 10 февраля года, следующего за отчетным, перечисляет на корреспондентский счет жилищного строительного сберегательного банка общую сумму премий государства.

Жилищный строительный сберегательный банк со дня получения от администратора бюджетной программы общей суммы производит зачисление премий государства по заключенным между жилищным строительным сберегательным банком и его вкладчиками-гражданами РК договорам о жилищных строительных сбережениях в установленном порядке.

Предусматривается, что если общая сумма премии государства будет недостаточной, в связи с уточнением жилищным строительным сберегательным банком окончательного расчета общей суммы премии государства жилищный строительный сберегательный банк после предварительного уведомления администратора бюджетной программы и в случае одобрения администратором бюджетной программы осуществляет зачисление недостающей суммы премии государства на счета вкладчиков за счет средств подлежащих возврату в бюджет или собственных средств.

Выплаченную сумму премии государства за счет собственных средств жилищный строительный сберегательный банк отражает в бухгалтерском учете на счетах дебиторской задолженности за администратором бюджетной программы.

При принятии решения об уточнении республиканского бюджета администратор бюджетной программы представляет в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию бюджетную заявку на недостающую сумму премии государства, выплаченную жилищным строительным сберегательным банком за счет собственных средств, на основании данных, представленных жилищным строительным сберегательным банком.

После утверждения закона об уточнении республиканского бюджета на соответствующий год администратор бюджетной программы перечисляет на счет жилищного строительного сберегательного банка недостающую сумму премии государства, зачисленную жилищным строительным сберегательным банком на счета вкладчиков за счет собственных средств.

Приказ вводится в действие с 14 августа 2023 года.

Вместе с тем утратили силу:

приказ министра финансов РК от 18 октября 2012 года «Об утверждении Правил начисления и выплаты премий государства по вкладам в жилищные строительные сбережения и признании утратившими силу некоторых приказов министра финансов Республики Казахстан»;

приказ министра финансов РК от 21 мая 2018 года о внесении изменения в приказ от 18 октября 2012 года.

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