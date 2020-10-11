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Как долго действуют антисептики

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Кожные антисептики могут обладать защитным антимикробным действием на протяжении разного времени, некоторые до трех часов, другие – дольше, передает 24.kz

Об этом обычно говорится в инструкции по их применению, сообщила руководитель эпидемиологической службы, врач-эпидемиолог ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Квасова.

«Некоторые антисептики обладают пролонгированным антимикробным действием, некоторые до трех часов, но они не защищают вас от вирусов в течение этого времени. Ко всем антисептикам должна быть инструкция по применению, в ней указаны режимы обработки рук эффективные против бактерий и вирусов», — сказала она.

Квасова пояснила, что для эффективной обработки рук необходимо нанести на кожу 3-5 мл антисептика и втирать до полного высыхания, не смывая.

«Использовать антисептик необходимо в общественных местах перед и после контакта — касания носа, прикрывания рта, со средствами индивидуальной защиты, окружающими и личными предметами», — отметила она.

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