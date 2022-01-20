Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана

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Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранит право выступать перед Парламентом и правительством при обсуждении важных вопросов. Об этом свидетельствуют поправки в конституционный закон, который Мажилис направил в Сенат, передает Tengrinews.kz.
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Мажилис направил в Сенат изменения и дополнения в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».
Согласно поправкам, «Первому Президенту Казахстана Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право выступать перед Парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при
обсуждении важных для страны вопросов».
Также Нурсултан Назарбаев может входить в состав Конституционного Совета Республики Казахстан.
19 января Мажилис принял поправку, отменяющую пожизненное председательство Первого Президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.
Право председательствования в Совбезе и АНК будет принадлежать Президенту.
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