USD 434.48
EUR 492.61
RUB 5.68
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана

Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана

inform.kz

Vinkmag ad

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранит право выступать перед Парламентом и правительством при обсуждении важных вопросов. Об этом свидетельствуют поправки в конституционный закон, который Мажилис направил в Сенат, передает Tengrinews.kz.

Мажилис направил в Сенат изменения и дополнения в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

Согласно поправкам, «Первому Президенту Казахстана Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право выступать перед Парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при
обсуждении важных для страны вопросов».

Также Нурсултан Назарбаев может входить в состав Конституционного Совета Республики Казахстан.

19 января Мажилис принял поправку, отменяющую пожизненное председательство Первого Президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

Право председательствования в Совбезе и АНК будет принадлежать Президенту.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Все организации образования будут работать в офлайн-формате с 24 января — МОН РК
Следующая новость

#вашиновости «Трасса Качар-Фёдоровка». Два дня после бурана прошло, не проехать