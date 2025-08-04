В июле квартиры на вторичном рынке жилья в Казахстане подорожали незначительно. По сравнению с июнем средняя цена выросла на 0.9 %. Динамика во всех городах разная.
По данным Krisha.kz, наибольшее снижение произошло:
— в Актау: —3.6 %;
— Павлодаре: —1.3 %;
— Алматы: —1.2 %.
Рост:
— в Атырау: +1.4 %;
— Уральске: + 1.2 %;
— Караганде: +1.1 %;
— Астане, Актобе, Кызылорде: +1 %.
За месяц средняя цена в РК выросла с 393 415 до 397 221 тенге за квадрат.
|Город
|Июль, тг/кв. м*
|За мес., %
|С янв., %
|Алматы
|758 296
|–1.2
|1.8
|Астана
|533 842
|1.0
|4.1
|Актау
|390 644
|–3.6
|3.7
|Шымкент
|450 972
|0.7
|4.3
|Караганда
|389 868
|1.1
|4.7
|Уральск
|344 414
|1.2
|5.0
|Усть-Каменогорск
|398 100
|–0.8
|4.1
|Петропавловск
|393 958
|–0.2
|2.5
|Павлодар
|384 548
|–1.3
|3.9
|Тараз
|304 550
|0.3
|1.3
|Актобе
|311 706
|1.0
|3.0
|Костанай
|405 924
|0
|7.6
|Семей
|371 970
|–0.6
|3.3
|Кокшетау
|317 624
|1.2
|0.6
|Атырау
|421 566
|1.4
|5.2
|Кызылорда
|252 926
|1.0
|3.6
|Талдыкорган
|321 842
|–0.3
|3.6
|Туркестан
|325 260
|0
|0.7
* Средние цены предложения
С начала года — стабильный рост
С января цены в среднем выросли на 3.6 %.
Максимальное повышение — в Костанае (+7.6 %), Атырау, Уральске (до +5.2 %).
Небольшой рост, в пределах 1 %, — в Туркестане, Кокшетау.
Снижения нет нигде.
За год — рынок держит цены
С июля 2024-го средняя цена выросла на 7 %.
- Астана — лидер: +12 %.
- Шымкент, Уральск, Усть-Каменогорск: +9 %.
- Алматы: +6.2 %.
- Минимальный рост — в Туркестане: +4 %.
Отрицательной динамики нет.
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