В июле квартиры на вторичном рынке жилья в Казахстане подорожали незначительно. По сравнению с июнем средняя цена выросла на 0.9 %. Динамика во всех городах разная.

По данным Krisha.kz, наибольшее снижение произошло:

— в Актау: —3.6 %;

— Павлодаре: —1.3 %;

— Алматы: —1.2 %.

Рост:

— в Атырау: +1.4 %;

— Уральске: + 1.2 %;

— Караганде: +1.1 %;

— Астане, Актобе, Кызылорде: +1 %.

За месяц средняя цена в РК выросла с 393 415 до 397 221 тенге за квадрат.

Город Июль, тг/кв. м* За мес., % С янв., % Алматы 758 296 –1.2 1.8 Астана 533 842 1.0 4.1 Актау 390 644 –3.6 3.7 Шымкент 450 972 0.7 4.3 Караганда 389 868 1.1 4.7 Уральск 344 414 1.2 5.0 Усть-Каменогорск 398 100 –0.8 4.1 Петропавловск 393 958 –0.2 2.5 Павлодар 384 548 –1.3 3.9 Тараз 304 550 0.3 1.3 Актобе 311 706 1.0 3.0 Костанай 405 924 0 7.6 Семей 371 970 –0.6 3.3 Кокшетау 317 624 1.2 0.6 Атырау 421 566 1.4 5.2 Кызылорда 252 926 1.0 3.6 Талдыкорган 321 842 –0.3 3.6 Туркестан 325 260 0 0.7

* Средние цены предложения

С начала года — стабильный рост

С января цены в среднем выросли на 3.6 %.

Максимальное повышение — в Костанае (+7.6 %), Атырау, Уральске (до +5.2 %).

Небольшой рост, в пределах 1 %, — в Туркестане, Кокшетау.

Снижения нет нигде.

За год — рынок держит цены

С июля 2024-го средняя цена выросла на 7 %.

Астана — лидер: +12 %.

Шымкент, Уральск, Усть-Каменогорск: +9 %.

Алматы: +6.2 %.

Минимальный рост — в Туркестане: +4 %.

Отрицательной динамики нет.

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