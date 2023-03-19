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Как не заработать пищевое отравление при праздновании Наурыза

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В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы напомнили о профилактике пищевых отравлений при праздновании Наурыза, сообщает zakon.kz.

Главное традиционное блюдо Наурыза – это коже, его готовят в каждом доме. Согласно народной традиции, в него обязательно должны быть включены, как минимум, семь различных пищевых продуктов, таких как пшеница, просо, мясо, бобы, молоко, вода и соль.

«Из-за многокомпонентности состава и добавления в него молочных продуктов наурыз коже относится к скоропортящейся пищевой продукции. Поэтому рекомендуем хранить готовый коже при температуре 4 ± 2 °С в течение суток. Учитывая короткий срок хранения, наурыз коже следует готовить в зависимости от количества членов семьи или приглашенных гостей».
Заместитель руководителя ДСЭК Алматы Гаухар Каткенова
Изобилие застолья – символ казахского гостеприимства. В связи с этим, помимо наурыз коже, к столу готовятся мясные блюда, салаты, кондитерские изделия с кремом, напитки и многое другое.

«Советуем соблюдать простые меры предосторожности, чтобы не допустить пищевых отравлений, острых кишечных инфекций и острых осложнений в органах пищеварения при праздновании такого особенного праздника».
Заместитель руководителя ДСЭК Алматы Гаухар Каткенова
В целях профилактики пищевых отравлений, острых кишечных инфекций в домашних условиях необходимо:

соблюдать правила гигиены, особенно следить за чистотой кухни и рук;
планировать приготовление пищи за полчаса до того, как вы сядете за стол, не допускать совместного хранения сырых и готовых блюд или использования при их разделке одних и тех же разделочных инвентарей;
не использовать сомнительного качества или с явными признаками порчи (запах, цвет, вкус) сырье и готовые блюда;
не следует потреблять продукты, оставшиеся после вчерашнего застолья, тем более хранившиеся без холода.
Для профилактики возникновения острых осложнений заболеваний пищеварительной системы необходимо:

не переедать, не потреблять острые, соленые блюда, а также с содержанием большого количества специй;
при наличии хронических заболеваний желчевыводящих путей и поджелудочной железы избегайте жирной, жареной пищи во избежание их обострения или возникновения приступов.

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