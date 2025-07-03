Как сообщила пресс-служба акимата Костаная, в результате повреждения электрических кабелей на территории ГКП «Костанай Су» произошло аварийное отключение электроснабжения, питающего основную насосную станцию №2 города Костаная.
В связи с этим в системе водоснабжения наблюдается понижение давления. На месте задействованы аварийные службы, ведутся восстановительные работы. Ориентировочный срок завершения — в течение 4–5 часов.
По окончании работ электроснабжение и стабильная работа насосной станции будут восстановлены в полном объёме.
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