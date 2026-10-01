В Костанае временно ограничат подачу горячей воды: названы адреса

За превышение надбавок на продукты в Костанайской области оштрафовали около 170 продавцов
В Костанайской области с начала года провели 178 проверок соблюдения предельной торговой надбавки на социально...
Сегодня, 1 октября, из-за внеплановых работ на тепловой сети подача горячей воды будет временно ограничена по адресам:
• ул. Рабочая, 145 и 147/3;
• пр. Назарбаева, 164 и 166.
Об этом сообщили в ГКП «КТЭК». Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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