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В Костанае временно ограничат подачу горячей воды: названы адреса

— Сегодня, 10:59
Изображение для новости: В Костанае временно ограничат подачу горячей воды: названы адреса

pixabay.com


Сегодня, 1 октября, из-за внеплановых работ на тепловой сети подача горячей воды будет временно ограничена по адресам:

• ул. Рабочая, 145 и 147/3;
• пр. Назарбаева, 164 и 166.

Об этом сообщили в ГКП «КТЭК». Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.



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