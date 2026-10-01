Сцена на полмиллиарда: что изменилось в костанайском «Мирасе»





Во дворце культуры «Мирас» завершают модернизацию сцены стоимостью более полумиллиарда тенге

В костанайском дворце культуры «Мирас» практически завершили капитальный ремонт сцены и модернизацию оборудования. Работы, которые по договору были рассчитаны до 2028 года, планируют закончить уже в этом году.

Как рассказала директор дворца культуры Зухра Иманова, проектно-сметная документация на сумму более полумиллиарда тенге была готова ещё в 2024 году. В этом году договор заключили с местным подрядчиком. Сроки выполнения работ первоначально определялись с учётом финансирования.

«Но, хочу сказать хорошую новость о том, что работы 2027 года мы в этом году уже все выполнили. У нас получается остались только 2028 года работы — это установка LED-экрана», — рассказала Зухра Иманова.

По её словам, LED-экран также установят на сцене до конца этого года.

Последний раз сцену ремонтировали в 2015 году. За прошедшее время многие механизмы устарели и требовали обновления. Подрядчик заменил инженерные системы электрооборудования, отремонтировал механику, конструкции над сценой и декорационные подъёмы, смонтировал направляющие генерального занавеса.

Для зрителей технические перемены могут быть практически незаметны, однако сотрудники, которые ежедневно работают со сценическим оборудованием, уже ощутили разницу. Теперь занавес закрывается автоматически, тогда как раньше его приводили в движение вручную, передавая команды по рации. Обновили и размещение электрооборудования: прежде провода находились снаружи небольшого ящика, который приходилось огораживать.

Звуковое оснащение сцены, по словам сотрудников, и раньше было на хорошем уровне. Основное внимание уделили обновлению света. Теперь здесь установлен комплекс из 89 приборов — прожекторов, светильников, софитов, спотов и другого оборудования. Он позволит создавать нужную атмосферу во время выступлений и концертов.

В следующем году в «Мирасе» планируют обновить оформление зрительного зала: заменить одежду сцены, в том числе кулисы, обновить кресла, перекрасить стены, уложить новый ковролин и дорожки.

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