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Когда школьники Казахстана будут отдыхать в 2026/2027 учебном году

— Сегодня, 09:32
Изображение для новости: Когда школьники Казахстана будут отдыхать в 2026/2027 учебном году

alau.kz


В Казахстане учебный год разделён на четыре четверти. Между ними школьников ждут осенние, зимние и весенние каникулы. Для первоклассников предусмотрена дополнительная неделя отдыха в феврале, сообщает tengrinews.kz

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Осенние каникулы продлятся семь календарных дней — с 26 октября по 1 ноября 2026 года включительно. После них начнётся вторая четверть, рассчитанная на восемь учебных недель.

Зимние каникулы пройдут с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Они станут самыми продолжительными в учебном году: школьники будут отдыхать 14 календарных дней. Третья четверть продлится десять учебных недель.

Первоклассникам предоставят дополнительный перерыв с 8 по 14 февраля 2027 года включительно — семь календарных дней.

Весенние каникулы начнутся 22 марта и завершатся 28 марта 2027 года включительно. На отдых отведена неделя.

После весенних каникул начнётся четвёртая четверть продолжительностью восемь учебных недель. Учебный год завершится 25 мая 2027 года.



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