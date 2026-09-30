Что изменится в Казахстане с октября 2026 года





В октябре в Казахстане вступят в силу изменения, которые затронут финансовые услуги, обработку персональных данных, медицину, образование, торговлю и другие сферы, передает zakon.kz

С 1 октября начнет действовать закон о кредитной рейтинговой деятельности. Он устанавливает требования к рейтинговым агентствам и призван обеспечить прозрачность рынка. В Казахстане планируют создать национальное рейтинговое агентство, одним из учредителей которого станет Национальный банк.

В этот же день вводятся новые требования к финансовым продуктам. Банки, страховые и микрофинансовые организации, брокеры и другие участники рынка должны будут оценивать риски и понятность условий для клиентов. В рекламе необходимо указывать характеристики, стоимость и возможные риски продукта. Сокрытие важных условий и навязывание дополнительных услуг запрещаются.

При оформлении необеспеченного потребительского займа онлайн банк должен будет провести анкетирование клиента. Также устанавливается порядок перечисления денег при рефинансировании: с согласия заемщика средства направят непосредственно в банк или микрофинансовую организацию, где оформлен прежний долг.

Со 2 октября обновятся правила обработки персональных данных. В них уточняются понятия удаления, обезличивания и маскирования данных. Передавать персональные данные третьим лицам, публиковать их в открытом доступе или передавать за границу можно будет при наличии согласия человека, кроме случаев, предусмотренных законом.

С 3 октября изменится порядок зачисления детей в предшкольные классы. Документы можно будет подать через портал электронного правительства или непосредственно в школу. При обращении в учебное заведение понадобятся свидетельство о рождении ребенка и удостоверение личности родителя. Обновятся и правила постановки детей в очередь в детский сад.

Новые правила начнут действовать и для размещения вывесок. Для согласования нужно будет подать заявление и эскиз, а срок рассмотрения составит четыре рабочих дня. Услугу будут оказывать бесплатно через акимат или портал электронного правительства.

С 10 октября начнется обязательная маркировка биологически активных добавок. Производители и импортеры должны будут зарегистрировать продукцию в цифровой системе и наносить на упаковку код DataMatrix. Оптовые продавцы будут передавать сведения об обороте БАДов, розничные — сканировать код при продаже.

С 19 октября изменятся правила внутренней торговли. В частности, для продовольственных товаров будут уточнены требования к ценникам и выкладке. Казахстанскую продукцию должны будут размещать в доступных для покупателей местах, в том числе рядом с товарами, пользующимися высоким спросом.

Также в октябре вступят в силу изменения в правилах техосмотра и других сферах. Подробности опубликованы в обзоре законодательства, подготовленном информационной системой «Параграф».

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