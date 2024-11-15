Камеры, свет и новые пандусы: как меняется подземка на КЖБИ





В Костанае продолжается ремонт подземного пешеходного перехода на проспекте Абая возле остановки «Второй подъём» в районе КЖБИ. Стоимость работ по договору составляет около 63 млн тенге. Завершить ремонт, включая наружные работы, планируют до конца октября.

По словам заведующего сектором отдела ЖКХ акимата Костаная Станислава Лобанского, оформление перехода будет примерно таким же, как у подземки на улице Каирбекова возле школы №9 в районе КСК. Её привели в порядок первой, поскольку пешеходный поток там выше, чем в других переходах.

В подземке на КЖБИ уже сняли старую плитку. Вместо неё уложат брусчатку антрацитового цвета. Также предстоит установить светильники и пандусы. Внутренние работы подходят к завершению.

Особое внимание вызывает доступность перехода для маломобильных граждан. После ремонта подземки на КСК родители с детскими колясками и люди, передвигающиеся в инвалидных колясках, жаловались на слишком крутой и небезопасный пандус.

Отвечая на вопрос, будет ли учтён этот опыт, Лобанский пояснил, что у ремонтной бригады есть параметры, которых необходимо придерживаться. Однако, по его словам, полностью выполнить требования на отдельных участках сложно из-за конструкции существующего перехода: он построен из тоннельных колец, что ограничивает возможности его изменения.

В переходе установят четыре камеры видеонаблюдения. Изображение с них выведут в ситуационный центр iKomek. Владельцы расположенных рядом объектов бизнеса также согласились привести свои здания в порядок, чтобы выдержать единый архитектурный стиль.

В этом году планируют направить заявку на выделение бюджетных средств для ремонта ещё одной подземки на проспекте Абая — возле остановки «ГАИ».

Кроме того, отдел ЖКХ занимается вопросами восстановления надземных пешеходных переходов на улицах Назарбаева и Гашека. По переходу на Гашека уже запросили ценовые предложения. При этом, по оценке Лобанского, сейчас этот объект не слишком востребован.

Содержание подземных и надземных переходов обеспечивают подрядные организации, обслуживающие соответствующие территории. Средства на эти работы предусмотрены в общих договорах.

4,6 тысячи жителей Костанайской области за чертой продовольственной бедности В Костанайской области во втором квартале 2026 года насчитывалось 4,6 тысячи человек с доходами ниже...

Депозитов с доходностью выше 20% больше нет в банках Казахстана В сентябре банки Казахстана продолжили снижать ставки по розничным депозитам. По данным Казахстанского фонда гарантирования...

Семьи, не получающие алименты, предложили поддержать в Казахстане Депутат Лариса Ли обратилась к Премьер-министру Олжасу Бектенову с запросом о защите прав детей и...