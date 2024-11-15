Депозитов с доходностью выше 20% больше нет в банках Казахстана





В сентябре банки Казахстана продолжили снижать ставки по розничным депозитам. По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, на рынке не осталось предложений с доходностью выше 20%, сообщает informburo.kz

Снижение происходит на фоне смягчения денежно-кредитных условий. 4 сентября Нацбанк уменьшил базовую ставку с 16,75% до 16,25%. Это стало третьим последовательным снижением с июня.

Последний банк, предлагавший 20,5% по сберегательному депозиту без права пополнения, в сентябре снизил ставку до 19,51%. Изменения затронули и сберегательные вклады с возможностью пополнения: по итогам месяца предложений с доходностью выше 20% в этом сегменте также не осталось.

«Максимальная ставка на рынке сейчас составляет 19,6% и предлагается по сберегательному депозиту с правом пополнения, тогда как ранее максимальный уровень доходности обеспечивали сберегательные депозиты без права пополнения», — отметили в КФГД.

При этом сберегательные депозиты по-прежнему остаются наиболее доходными среди основных видов розничных вкладов. Ставки выше 19% ещё доступны при размещении денег на короткий срок — в частности, на три–шесть месяцев.

По оценке фонда, банки корректируют ставки постепенно: снижают максимальную доходность, сохраняя высокие ставки по отдельным продуктам.

Дальнейшие изменения будут зависеть от решений банков и Нацбанка. Следующее плановое решение по базовой ставке объявят 23 октября 2026 года.

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