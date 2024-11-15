Семьи, не получающие алименты, предложили поддержать в Казахстане





Депутат Лариса Ли обратилась к Премьер-министру Олжасу Бектенову с запросом о защите прав детей и совершенствовании системы взыскания алиментов.

По её словам, наличие судебного решения не всегда означает, что ребёнок получает положенные средства. Матери годами самостоятельно оплачивают питание, одежду, образование, лечение, аренду жилья и коммунальные услуги. Особенно сложно семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, которым необходима постоянная медицинская, реабилитационная и коррекционная помощь.

При этом исполнительное производство может длиться годами, а задолженность продолжает расти. Как отметила депутат, некоторые должники указывают минимальный официальный доход, хотя фактически зарабатывают значительно больше, а также скрывают имущество.

«В результате судебное решение существует на бумаге, но его экономического результата для ребёнка нет», — заявила Лариса Ли.

Депутат считает, что одного усиления ответственности неплательщиков недостаточно. Она предложила оценить эффективность государственного контроля за исполнением алиментных обязательств и выявлением реальных доходов должников, в том числе с использованием цифровых платформ и других источников информации.

Кроме того, Ли призвала Правительство проработать адресную поддержку семей на период, когда алименты фактически не поступают. Речь идёт о помощи с жильём и арендой, коммунальными расходами, дошкольным обеспечением и кредитной нагрузкой. Дополнительные меры предложено рассмотреть для семей с детьми с инвалидностью.

«Наша задача – не просто взыскать долг на бумаге. Наша задача – обеспечить, чтобы ребёнок своевременно получал средства на жизнь и развитие, которые ему уже присуждены судом», — подчеркнула депутат.

Подробные предложения изложены в письменном депутатском запросе, который направляется в Правительство для рассмотрения и принятия соответствующих мер.

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