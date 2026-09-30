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Прогноз погоды по Казахстану на 1-3 октября

— Сегодня, 12:25
Фотография для новости

pixabay.com


1-3 октября под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК прогнозируется неустойчивый характер погоды.

Пройдут дожди, на западе и северо-западе страны осадки в виде дождя и мокрого снега, усилится ветер.

Температура воздуха на западе страны понизится ночью до -1-6°С, днем до +3+8 °С, в дневные часы на северо-западе страны понизится от +15+25°С до +5+15°С, основной фон температуры на севере, востоке, в центре +13+23°С, на юге, юго-востоке +20+25°С, в горных районах +10+15°С.

 





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