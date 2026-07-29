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Однокомнатная квартира в Костанае стоит 16,9 млн тенге — обзор цен

— Сегодня, 11:30
квартира

pixabay.com


Медианная цена предложения однокомнатной квартиры на вторичном рынке Костаная составила 16,9 млн тенге. Такие данные приводит Krisha.kz по состоянию на 22 сентября 2026 года, передает krisha.kz

Среди представленных в обзоре городов самые дорогие однокомнатные квартиры — в Алматы: медианная цена достигает 26,5 млн тенге. Следом идут Астана — 23,5 млн и Шымкент — 18 млн тенге.

Самая низкая цена зафиксирована в Кызылорде — 8,4 млн тенге. В Жезказгане она составляет 9,5 млн, в Таразе — 9,8 млн тенге. Таким образом, однокомнатная квартира в Алматы по цене предложения более чем втрое дороже, чем в Кызылорде.

Город Медианная цена однокомнатной квартиры
Алматы 26,5 млн тенге
Астана 23,5 млн тенге
Шымкент 18 млн тенге
Костанай 16,9 млн тенге
Атырау 16 млн тенге
Конаев 15,1 млн тенге
Кокшетау 14,6 млн тенге
Павлодар 14 млн тенге
Семей 14 млн тенге
Петропавловск 13,6 млн тенге
Караганда 13,5 млн тенге
Актобе 13 млн тенге
Талдыкорган 12,5 млн тенге
Актау 12 млн тенге
Тараз 9,8 млн тенге
Жезказган 9,5 млн тенге
Кызылорда 8,4 млн тенге

Расчёты основаны на ценах, указанных продавцами в объявлениях, а не на стоимости заключённых сделок.

По данным Krisha.kz, с начала года цены на квартиры сильнее всего выросли в Кокшетау — на 8,3%, Павлодаре — на 7,2% и Семее — на 6,2%. В Астане рост составил 5,3%.

В Алматы стоимость квадратного метра, напротив, снизилась на 1,4%. При этом город сохраняет самые высокие цены среди участников обзора.



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