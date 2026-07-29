Однокомнатная квартира в Костанае стоит 16,9 млн тенге — обзор цен

Медианная цена предложения однокомнатной квартиры на вторичном рынке Костаная составила 16,9 млн тенге. Такие данные приводит Krisha.kz по состоянию на 22 сентября 2026 года, передает krisha.kz
Среди представленных в обзоре городов самые дорогие однокомнатные квартиры — в Алматы: медианная цена достигает 26,5 млн тенге. Следом идут Астана — 23,5 млн и Шымкент — 18 млн тенге.
Самая низкая цена зафиксирована в Кызылорде — 8,4 млн тенге. В Жезказгане она составляет 9,5 млн, в Таразе — 9,8 млн тенге. Таким образом, однокомнатная квартира в Алматы по цене предложения более чем втрое дороже, чем в Кызылорде.
|Город
|Медианная цена однокомнатной квартиры
|Алматы
|26,5 млн тенге
|Астана
|23,5 млн тенге
|Шымкент
|18 млн тенге
|Костанай
|16,9 млн тенге
|Атырау
|16 млн тенге
|Конаев
|15,1 млн тенге
|Кокшетау
|14,6 млн тенге
|Павлодар
|14 млн тенге
|Семей
|14 млн тенге
|Петропавловск
|13,6 млн тенге
|Караганда
|13,5 млн тенге
|Актобе
|13 млн тенге
|Талдыкорган
|12,5 млн тенге
|Актау
|12 млн тенге
|Тараз
|9,8 млн тенге
|Жезказган
|9,5 млн тенге
|Кызылорда
|8,4 млн тенге
Расчёты основаны на ценах, указанных продавцами в объявлениях, а не на стоимости заключённых сделок.
По данным Krisha.kz, с начала года цены на квартиры сильнее всего выросли в Кокшетау — на 8,3%, Павлодаре — на 7,2% и Семее — на 6,2%. В Астане рост составил 5,3%.
В Алматы стоимость квадратного метра, напротив, снизилась на 1,4%. При этом город сохраняет самые высокие цены среди участников обзора.
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