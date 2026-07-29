В Костанае аренду земли под билбордами продлят только при их модернизации





В Костанае меняют подход к размещению наружной рекламы. Сейчас в городе остаётся 170 рекламных конструкций на земельных участках, арендуемых у государства.

По данным отдела внутренней политики, часть билбордов выглядит неприглядно. С начала года рекламным агентствам направили более 50 уведомлений с требованием привести конструкции в порядок. Однако владельцы, как правило, не спешат устранять нарушения.

Аким Костаная Марат Жундубаев сообщил, что демонтаж рекламных конструкций начался в 2024 году. Тогда владельцам перестали продлевать аренду земли. После этого предприниматели обращались с просьбами продлить договоры, обещая покрасить билборды.

Теперь условием продления аренды станет модернизация конструкций.

«Мы продлеваем тем, кто модернизирует», — подчеркнул Марат Жундубаев.

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