В Костанае аренду земли под билбордами продлят только при их модернизации

В Костанае меняют подход к размещению наружной рекламы. Сейчас в городе остаётся 170 рекламных конструкций на земельных участках, арендуемых у государства.
По данным отдела внутренней политики, часть билбордов выглядит неприглядно. С начала года рекламным агентствам направили более 50 уведомлений с требованием привести конструкции в порядок. Однако владельцы, как правило, не спешат устранять нарушения.
Аким Костаная Марат Жундубаев сообщил, что демонтаж рекламных конструкций начался в 2024 году. Тогда владельцам перестали продлевать аренду земли. После этого предприниматели обращались с просьбами продлить договоры, обещая покрасить билборды.
Теперь условием продления аренды станет модернизация конструкций.
«Мы продлеваем тем, кто модернизирует», — подчеркнул Марат Жундубаев.
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