Казахстанцев оштрафовали за фейки о трагедии на Каспии





Четверых казахстанцев оштрафовали на 86 500 тенге каждого за распространение недостоверной информации о трагедии на Каспии, сообщает Polisia.kz.

Полиция установила двух пользовательниц Facebook, которые публиковали ложные сведения об одном из военнослужащих. Во время происшествия он выполнял задачи на берегу. Однако женщины утверждали, что он якобы самостоятельно выбрался из моря и спас тонущего сослуживца, а его подвиг и обстоятельства спасения намеренно скрывают. В Министерстве обороны эту информацию опровергли.

Жительница Шымкента распространяла в Facebook недостоверные сообщения о якобы гибели ещё одного военнослужащего. Она также утверждала, что на его родственников оказывают давление и требуют у них деньги. Житель Кокшетау опубликовал ложную информацию о гибели другого военнослужащего в Мангистауской области.

По итогам рассмотрения административных материалов суд назначил каждому штраф в размере 20 МРП.

В полиции напомнили, что перепубликация чужих материалов также может повлечь ответственность. Ссылка на сторонний источник не служит основанием для распространения непроверенных сведений, затрагивающих права и законные интересы граждан.

Напомним, 24 сентября во время учений на Каспии из-за ухудшения погоды и усиления ветра в море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 погибли.

По факту трагедии возбудили два уголовных дела — по части 2 статьи 453 «Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия» и статье 465 «Нарушение правил кораблевождения». Задержаны пять должностных лиц системы Министерства обороны.

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