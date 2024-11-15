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В Минсельхозе не ожидают резкого подорожания говядины

— Сегодня, 09:00
Изображение для новости: В Минсельхозе не ожидают резкого подорожания говядины

Сгенерировано ИИ


В Казахстане нет оснований для резкого роста цен на говядину. Об этом заявила вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова, сообщает LS.

По её данным, средняя стоимость килограмма говядины по стране составляет 3,8 тысячи тенге. В Астане цены варьируются от 3,8 до 4 тысяч тенге и выше.

«При этом мы не видим никаких оснований для резкого роста цен на говядину. Внутренний рынок полностью обеспечен за счет собственного производства», — отметила вице-министр.

В 2025 году в Казахстане произвели 434 тысячи тонн говядины. По словам Хатеповой, в текущем году объёмы производства мяса также растут.

 



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