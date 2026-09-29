В Костанае на время работ отключат газ





В Костанае временно приостановят газоснабжение части района КСК. Ограничение связано с подключением нового газопровода, который, как сообщили в производственном филиале АО «QAZAQGAZ AIMAQ», должен обеспечить стабильную и бесперебойную подачу газа.

Газ отключат с 10:00 30 сентября до 18:00 1 октября 2026 года. Отопление и горячее водоснабжение будут предоставляться в штатном режиме.

Жителей просят заранее учесть временное отключение и соблюдать меры безопасности при использовании газового оборудования.

Адреса, попадающие под отключение

Улица Текстильщиков — 19 домов благоустроенного сектора: № 3/51, 3, 3А, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 2Б, 4, 4А, 6/1, 8, 10А, 12Б, 18, 14.

Улица Киевская — 12 домов: № 3, 7, 11, 24/1, 18, 20, 22-, 24, 26, 18А, 7/1, 7/2.

Улица Курганская — 4 дома: № 2Б, 2В, 2А, 4.

Улица Урожайная — 6 домов: № 33/1, 29, 33, 31, 37, 18В.

Улица Дружбы — № 23, 26, 30.

Улица Автомобильная — № 20, 18А.

Улица Сейфуллина — № 2, 2А.

4-й микрорайон — № 2, 1.

Улица Свободы — № 98А.

Улица Красносельская — № 128.

Улица Кубеева — № 21, 17, 19, 23, 25, 4, 6, 8, 10, 12.

Посёлок Тепличный — № 5, 4, 8, 10, 1, 9, 7, 2, 31, 3, 11.

Улица Каирбекова — 39 домов: № 345, 347, 351, 351/1, 351/3, 353, 353/1, 353/3, 369, 369/1, 371, 371/1, 373, 375, 377, 381, 383, 385, 387, 385/1, 387/1, 389, 393, 395, 340, 342, 399, 399/1, 399/2, 405, 403, 405/1, 407, 409, 411, 358/2, 358А, 358/4, 358/3, 358/5.

Проспект К. Батыра — 37 домов: № 2В, 4Б, 8А, 10А, 8, 10, 12, 20, 24А, 22, 26/1, 30, 30/1, 32, 32/1, 34, 28/1, 28/3, 36, 36А, 36Б, 36Г, 38, 38А, 40, 40/1, 42, 42/1, 44, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 60А, 62, 62А.

Также отключение затронет:

улицы 1-я, 2-я и 3-я Цветочные; 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я и 6-я Костанайские;

1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й проезды Герцена;

СО «Садовод-Строитель»;

в посёлке Тепличный — улицы Гольдаде, Береговая и Тепличная;

улицы Курганская, Совхозная, 2-я Совхозная, Притобольская, Тепличная и Южная, проспект К. Батыра, а также улица Каирбекова — дома № 360/1–372/2;

4-й микрорайон;

улица Левобережная — нечётная сторона начиная с дома № 27, чётная — с № 2; улица Транспортная; улица Почтовая; улица Мичурина — нечётная сторона начиная с дома № 1, чётная — с № 38; улицы Тимирязева и Зелёная; улица Текстильщиков; улица Красносельская — нечётная сторона начиная с дома № 51, чётная — с № 46; улица Свободы — нечётная сторона начиная с дома № 43, чётная — с № 54.

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