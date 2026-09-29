Цветы на День учителя не должны быть обязанностью для родителей — Минпросвещения

В преддверии Дня учителя, который отмечают 5 октября, Министерство просвещения Казахстана напомнило: решение дарить педагогу цветы или подарок должно оставаться добровольным, передает informburo.kz
В ведомстве назвали цветы доброй традицией, но подчеркнули, что она не должна превращаться в соревнование или становиться причиной лишних расходов. Школы не должны инициировать покупку подарков, собирать на них деньги или возлагать такую обязанность на родителей.
Вместо подарка школьники могут лично поблагодарить учителя, написать письмо, сделать открытку или записать видео. Фото, ролик или историю о педагоге также предлагают опубликовать в социальных сетях с хэштегом #УчительМойДорогойУчитель.
По данным министерства, в почти 23 тысячах организаций образования Казахстана работают более 600 тысяч педагогов.
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