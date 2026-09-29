В Костанае проверят, мешают ли светодиодные экраны водителям





Аким Костаная Марат Жундубаев поручил полиции проверить, влияют ли яркие рекламные экраны на безопасность дорожного движения. Поводом стал вопрос о том, что свет от конструкций может мешать водителям в тёмное время суток, особенно во время дождя и тумана.

Жундубаев напомнил о жалобах жителей после установки рекламной конструкции на улице Дунинбаева. Тогда яркость экрана уменьшили.

По словам акима, такие конструкции позволяют регулировать яркость, но сначала необходимо оценить, достаточно ли этой меры. Полиции поручено провести мониторинг. Если выяснится, что экран мешает водителям в определённых погодных условиях, его работу могут временно приостанавливать в тёмное время суток.

«В первую очередь, конечно, безопасность, нужно за этим смотреть», — сказал Марат Жундубаев.

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