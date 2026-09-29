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В Аркалыке Audi врезалась в бетонное сооружение: пострадал водитель

— Сегодня, 16:07
Изображение для новости: В Аркалыке Audi врезалась в бетонное сооружение: пострадал водитель

Кадр из видео


ДТП произошло на пересечении проспекта Абая и улицы Ауельбекова. По предварительным данным полиции, водитель Audi 80 B4 не справился с управлением и врезался в бетонное сооружение. Он пострадал.

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия. По её результатам будет дана правовая оценка.

Департамент полиции призвал водителей соблюдать безопасную скорость, следить за дорожной обстановкой и не отвлекаться на телефон во время движения.

 



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