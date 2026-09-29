В Аркалыке Audi врезалась в бетонное сооружение: пострадал водитель





ДТП произошло на пересечении проспекта Абая и улицы Ауельбекова. По предварительным данным полиции, водитель Audi 80 B4 не справился с управлением и врезался в бетонное сооружение. Он пострадал.

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия. По её результатам будет дана правовая оценка.

Департамент полиции призвал водителей соблюдать безопасную скорость, следить за дорожной обстановкой и не отвлекаться на телефон во время движения.

В Костанае на время работ отключат газ В Костанае временно приостановят газоснабжение части района КСК. Ограничение связано с подключением нового газопровода, который,...

В Костанае проверят, мешают ли светодиодные экраны водителям Аким Костаная Марат Жундубаев поручил полиции проверить, влияют ли яркие рекламные экраны на безопасность дорожного...