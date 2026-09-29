В Костанае ожидается до 22 градусов тепла





В Костанае будет малооблачно, без осадков. Ночью температура составит +3…+5 °C, днём воздух прогреется до +20…+22 °C. Ветер северо-восточный, восточный, 7–12 м/с.

По области осадков не ожидается. Ночью и утром на западе и севере возможен туман. Температура ночью составит +3…+8 °C, днём +18…+23 °C. На севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки до −1 °C. На юге и востоке порывы ветра достигнут 15–20 м/с.

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