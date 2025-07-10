«Там скамеек нет»: аким Костаная раскритиковал содержание частных остановок





Аким Костаная Марат Жундубаев выразил недовольство состоянием автобусных остановок, находящихся в частной собственности. По его словам, некоторые владельцы не уделяют должного внимания их содержанию, а работа с такими предпринимателями продолжается уже второй год.

Отдельно на совещании обсудили рекламу на остановках. По данным городского отдела ЖКХ, разрешений на её размещение ведомство не выдавало.

Жундубаев призвал собственников привести объекты в порядок. Он отметил, что предприниматели могут вести бизнес и использовать расположенные там торговые точки, но должны обеспечивать надлежащее состояние остановок. В противном случае акимат будет искать механизмы их изъятия.

«Люди об этом говорят! Они не могут там сесть, там скамеек нет. Смотрю, стульчики поставили. Но, это не выход из положения же», — заявил Марат Жундубаев.

Также аким потребовал жёстко реагировать на самовольное занятие государственной земли. По его словам, даже захват одного сантиметра территории ответственные специалисты должны расценивать как чрезвычайное происшествие. Речь шла в том числе о размещении игровых автоматов и торговых киосков.

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