В Казахстане установили предельные ставки по лизингу для физлиц





Министерство промышленности и строительства утвердило предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по договорам финансового лизинга для физических лиц, сообщает LS. Соответствующий приказ подписал министр Ерсайын Нагаспаев.

Если стоимость предмета лизинга составляет до 20 млн тенге включительно, ГЭСВ не должна превышать 36% годовых. Для имущества стоимостью свыше 20 млн тенге предельная ставка составит 46%.

Отдельное ограничение предусмотрено для договоров, в которых лизингодателем выступает банк: ГЭСВ не должна превышать 35%.

Документ также устанавливает перечень дополнительных платежей по договорам автолизинга. В него включены госпошлины, сборы и другие обязательные платежи, административные штрафы, автострахование, расходы на добровольное страхование предмета лизинга и страховую франшизу.

Предусмотрены оплата платных дорог и парковок, а также отдельные налоговые обязательства лизингодателя, возникшие из-за несоблюдения лизингополучателем требований Налогового кодекса.

Договор может включать комиссию за рассмотрение заявки, первоначальный взнос, расходы на содержание и ремонт автомобиля, устранение повреждений, установку и обслуживание противоугонных систем.

Кроме того, могут быть предусмотрены затраты на розыск, изъятие, эвакуацию, транспортировку и хранение автомобиля, услуги частных судебных исполнителей, судебные и нотариальные расходы, почтовые и курьерские услуги, а также неустойка.

Приказ вступит в силу 7 октября 2026 года.

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