44 казахстанских пенсионера перешагнули 100-летний возраст





1 октября в Казахстане отмечается День пожилых людей. Этот праздник напоминает о ценности жизненного опыта старших, значительную часть которых сегодня составляют получатели пенсионных выплат. За их плечами созидательный труд, забота о семьях и важнейшие вехи становления нашей страны.

Сегодня пенсионные выплаты в республике получают более 2,4 миллиона человек. В гендерной структуре получателей пенсионных выплат преобладают женщины — на их долю приходится 64%, тогда как доля мужчин составляет 36%. Таким образом, женщины составляют почти две трети от общего числа получателей пенсионных выплат.

Особое место в этой статистике занимают долгожители. На сегодняшний день 44 получателя пенсионных выплат в стране уже перешагнули столетний рубеж. Среди них выделяются яркие судьбы, вызывающие искреннее восхищение. Самая старшая пенсионерка страны проживает в Шымкенте, где в свои 106 лет она окружена заботой большой и дружной семьи.

Среди мужчин-пенсионеров самым старшим в стране является 104-летний житель Алматы Зулхарнай Сеитов. Ветеран Великой Отечественной войны, ученый, доктор биологических наук, профессор и академик, он прошел боевой путь от Сталинградской битвы до Берлина. После войны Сеитов связал свою жизнь с наукой и преподаванием, посвятив им многие десятилетия. Он является автором более 150 научных работ, монографий и учебных пособий, а его боевые заслуги отмечены орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и медалями «За оборону Сталинграда» и «За отвагу».

Судьбы казахстанских долгожителей отражают неразрывную связь времен и преемственность поколений. Их многолетний труд, стойкость и профессиональные достижения создали прочный фундамент для сегодняшнего развития государства.

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