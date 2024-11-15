4,6 тысячи жителей Костанайской области за чертой продовольственной бедности





В Костанайской области во втором квартале 2026 года насчитывалось 4,6 тысячи человек с доходами ниже стоимости продовольственной корзины — 37,2 тысячи тенге в месяц. Об этом сообщает LS со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По стране таких жителей было 34,5 тысячи. За год их число сократилось на 9%. Больше всего людей с доходами ниже стоимости продовольственной корзины зарегистрировано в Туркестанской области — 6,8 тысячи, Алматы — 6,4 тысячи, Карагандинской области — 4,9 тысячи и Акмолинской — 4,8 тысячи.

Рассчитать годовую динамику по Костанайской области и Алматы невозможно: данные за второй квартал 2025 года отсутствуют.

В целом за чертой бедности в Казахстане живут 1,034 млн человек, или 5% населения — каждый двадцатый житель. Их доходы ниже прожиточного минимума, который во втором квартале составил 67,6 тысячи тенге в месяц.

По сравнению с первым кварталом число малообеспеченных выросло на 17,6 тысячи человек, или на 1,7%. При этом относительно второго квартала прошлого года показатель снизился на 0,5%.

Самая высокая доля населения за чертой бедности зафиксирована в Туркестанской области — 8,4%, или 180,9 тысячи человек. Далее следуют область Абай — 7,6%, область Жетісу — 7,2% и Мангистауская область — 7%.

Самый низкий уровень бедности — в Астане: 2,9%, или 48,5 тысячи человек. Однако за год число малообеспеченных жителей столицы увеличилось на 6%.

В Алматы доходы ниже прожиточного минимума получают 97,9 тысячи человек — 4,1% населения города. В Шымкенте — 69,9 тысячи, или 5,3%.

Большинство казахстанцев за чертой бедности проживают в больших семьях. Из 1,034 млн малообеспеченных 908,8 тысячи живут в домохозяйствах, состоящих из пяти и более человек. За год их число выросло на 6%.

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