Тепло задержалось: в Костанае ожидается до +22 градусов

В Костанайской области утром и днём на юге и востоке ожидаются дождь и гроза.
Ночью и утром на западе и севере региона прогнозируют туман.
Ветер северо-восточный, 9–14 м/с, на юге и востоке порывы достигнут 15–20 м/с. Температура ночью составит +2…+7 градусов, на юге — до +10. Днём воздух прогреется до +18…+23 градусов.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер — 9–14 м/с. Ночью температура составит +3…+5 градусов, днём — +20…+22.
В октябре в Казахстане вступят в силу изменения, которые затронут финансовые услуги, обработку персональных данных,...
Камеры, свет и новые пандусы: как меняется подземка на КЖБИ
В Костанае продолжается ремонт подземного пешеходного перехода на проспекте Абая возле остановки «Второй подъём» в...
4,6 тысячи жителей Костанайской области за чертой продовольственной бедности
В Костанайской области во втором квартале 2026 года насчитывалось 4,6 тысячи человек с доходами ниже...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.