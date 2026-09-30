Тепло задержалось: в Костанае ожидается до +22 градусов





В Костанайской области утром и днём на юге и востоке ожидаются дождь и гроза.

Ночью и утром на западе и севере региона прогнозируют туман.

Ветер северо-восточный, 9–14 м/с, на юге и востоке порывы достигнут 15–20 м/с. Температура ночью составит +2…+7 градусов, на юге — до +10. Днём воздух прогреется до +18…+23 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер — 9–14 м/с. Ночью температура составит +3…+5 градусов, днём — +20…+22.

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