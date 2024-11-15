Доходы проверят, выплаты могут приостановить: в Казахстане обсуждают новые правила пособий





В Казахстане разрабатывают новую систему назначения пособий и социальных выплат с учётом уровня благополучия семьи. Изменения могут затронуть 14 видов выплат, сообщает Tengrinews.kz.

Получателей планируют распределять по пяти категориям — A, B, C, D и E — на основе данных Цифровой карты семьи. От присвоенной категории будет зависеть порядок назначения выплат.

Предлагаемые нормы пока находятся на стадии разработки. Окончательная методика оценки благополучия ещё может измениться.

Какие выплаты затронут изменения

В перечень включены:

пособие при рождении ребёнка;

пособие по уходу за ребёнком до полутора лет;

пособие награждённым многодетным матерям;

пособие многодетным семьям;

специальное государственное пособие отдельным категориям ветеранов боевых действий на территории других государств;

пособие родителям и опекунам, воспитывающим детей с инвалидностью;

пособие лицам, ухаживающим за человеком с инвалидностью I группы;

пособие на погребение;

специальное государственное пособие семьям погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, а также семьям людей, погибших при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, за исключением пенсионеров;

государственное социальное пособие по инвалидности, кроме выплат людям с инвалидностью I и II групп и детям;

государственное социальное пособие по потере кормильца, кроме выплат круглым сиротам;

специальное государственное пособие обладателям звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы»;

специальное государственное пособие обладателям звания «Халық қаһарманы», кроме пенсионеров;

специальное государственное пособие обладателям звания «Қазақстанның Еңбек Ері», кроме пенсионеров.

Изменения предусмотрены в разных документах. Подробности нового порядка пока известны в отношении специальных государственных пособий.

Кому могут приостановить выплаты

Согласно предлагаемому порядку, получателям специальных государственных пособий из категорий A и B выплаты могут приостановить. Отнесённые к категориям C, D и E смогут рассчитывать на их получение.

В действующей системе категория A соответствует высокому уровню благополучия, B — среднему. К категории C относятся семьи с небольшими доходами и финансовыми обязательствами, к D — находящиеся на грани бедности, к E — в крайне тяжёлой жизненной ситуации.

Однако пока нельзя утверждать, что для назначения пособий будут применять именно действующую методику.

Право на пособие будут проверять ежемесячно

Проект предусматривает ежемесячную проверку благополучия получателей специальных государственных пособий по данным Цифровой карты семьи. При мониторинге будут учитывать в том числе наличие кредитов.

Сведения планируют передавать в систему «Е-макет» 25-го числа для формирования списка получателей. Если семью отнесут к категории A или B, выплату приостановят с первого числа следующего месяца.

Уведомления предусмотрены через личный кабинет eGov, приложение eGov Mobile, SMS и приложения банков второго уровня. Получатель также сможет узнать присвоенную семье категорию.

Когда пособие смогут возобновить

В проекте перечислены и другие основания для временной приостановки специального государственного пособия. Среди них — отсутствие расходных операций по банковскому счёту в течение трёх и более месяцев, выезд на постоянное место жительства за границу, лишение родительских или опекунских прав, отбывание наказания в местах лишения свободы и нахождение на полном государственном обеспечении в центре специальных социальных услуг.

Также предусмотрена приостановка при истечении срока документов на проживание у иностранцев и лиц без гражданства, признании получателя безвестно отсутствующим, нахождении в розыске и выявлении нарушений в документах или заключении об инвалидности.

В большинстве случаев после устранения причины приостановки выплату можно будет возобновить. Проект предусматривает автоматическое восстановление при выявлении соответствующих изменений в ходе ежемесячной проверки.

Получатель также сможет добровольно отказаться от пособия, сохранив право обратиться за его назначением повторно.

Подробный порядок применения новой системы к остальным перечисленным пособиям пока не определён.

Как изменятся тарифы на воду? В Костанае пройдут публичные слушания Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области проведёт публичное слушание по заявке ГКП...

За превышение надбавок на продукты в Костанайской области оштрафовали около 170 продавцов В Костанайской области с начала года провели 178 проверок соблюдения предельной торговой надбавки на социально...

В Костанае временно ограничат подачу горячей воды: названы адреса Сегодня, 1 октября, из-за внеплановых работ на тепловой сети подача горячей воды будет временно ограничена...