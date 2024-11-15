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Как изменятся тарифы на воду? В Костанае пройдут публичные слушания

— Сегодня, 11:53
Изображение для новости: Как изменятся тарифы на воду? В Костанае пройдут публичные слушания

Сгенерировано ИИ


Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области проведёт публичное слушание по заявке ГКП «Костанай су».

На нём рассмотрят утверждение предельных уровней тарифов на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, а также по отводу и очистке сточных вод на 2027–2031 годы.

Слушание состоится 2 октября 2026 года в 15:00 по адресу: Костанай, улица Абая, 19. К участию приглашаются потребители услуг, заинтересованные жители, депутаты маслихатов, представители государственных органов и общественных объединений, независимые эксперты и СМИ.

 



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