За превышение надбавок на продукты в Костанайской области оштрафовали около 170 продавцов





В Костанайской области с начала года провели 178 проверок соблюдения предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. К административной ответственности привлекли около 170 субъектов внутренней торговли. Общая сумма штрафов превысила 2,6 млн тенге.

Об этом сообщила заместитель руководителя областного департамента торговли и защиты прав потребителей Асем Нургали.

Максимальная торговая надбавка на социально значимые продукты составляет 15%. Перечень включает 31 наименование, в том числе яйца, молоко, мясо, крупы и овощи. Год назад специалисты контролировали цены на 19 товаров.

Чтобы выявить превышение, сотрудники департамента сопоставляют закупочную и розничную стоимость продукции. Для этого анализируют электронные счета-фактуры и проводят мониторинг цен в магазинах, на рынках и в супермаркетах.

«С начала года проведено 178 проверок. К административной ответственности привлечены порядка 170 субъектов внутренней торговли. Сумма штрафа составила более 2 миллионов 600 тысяч тенге», — рассказала Асем Нургали.

Основанием для проверки может стать обращение покупателя. Однако самостоятельно определить размер надбавки потребителю сложно: для этого необходимо знать закупочную цену товара.

В этом году специалисты выезжали в десять районов области. Для сравнения, в прошлом году проверки охватывали три района.

Отдельное направление работы — сокращение числа посредников. Даже если магазин соблюдает предельную надбавку, конечная цена может оказаться выше из-за того, что товар проходит через несколько поставщиков.

По словам Нургали, с начала года из цепочек поставок исключили около 12 посредников. При этом речь не идёт о закрытии компаний. Предпринимателям рекомендуют закупать социально значимые продукты непосредственно у производителей или официальных дистрибьюторов, чтобы сократить промежуточные звенья и снизить конечную стоимость.

Проверки и мониторинг цен в торговых точках Костанайской области продолжатся до конца года.

Как изменятся тарифы на воду? В Костанае пройдут публичные слушания Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области проведёт публичное слушание по заявке ГКП...

В Костанае временно ограничат подачу горячей воды: названы адреса Сегодня, 1 октября, из-за внеплановых работ на тепловой сети подача горячей воды будет временно ограничена...

Сцена на полмиллиарда: что изменилось в костанайском «Мирасе» Во дворце культуры «Мирас» завершают модернизацию сцены стоимостью более полумиллиарда тенге В костанайском дворце культуры...