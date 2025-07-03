Пять раз в этом году маленькие жители Костанайской области выпадали из незакрытых окон. В 2025 году в Костанайской области зарегистрировано 5 случаев падения детей с высоты.
В основном такие случаи происходят в городах, но один из фактов зарегистрирован и одном из районов области.
«В результате трое детей, двое в Рудном и один в селе Камысты получили различные травмы. И, к сожалению, двое детей, в Аркалыке и Рудном, скончались. За аналогичный период 24-ого года было зафиксировано шесть случаев выпадения без летальных исходов», — говорит начальник управления предупреждения ЧС ДЧС Костанайской области Марат Нургалиев.
Говоря о причинах выпадений, представитель костанайского ДЧС рассказал о детской неосторожности и невнимательности родителей. Все происшествия случались, когда малыши оставались без присмотра, пусть и на короткое время.
В 2022 году было семь случаев, в 2023 году уже 14 случаев выпадения, в 2024 году произошло 17 случаев выпадения. Показатель этого года не достиг аналогичного прошлогоднего, но отличился тяжестью последствий. А они, по словам представителя ДЧС, могут наступить и при падении даже из окна первого этажа.
Вопрос профилактики, по словам представителя ДЧС, прорабатывается и на законодательном уровне. В Закон об архитектурном градостроительстве уже внесены изменения, когда на уровне проектирования и застройки жилого здания уже предусматривается установка блокираторов на окна.
Со своей стороны сотрудники ДЧС уже второй год бесплатно устанавливают блокираторы на окна в квартирах людей из социально уязвимых слоёв населения. В этом году ими оборудовано фиксирующими устройствами 44 рамы.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.