Как организовать комфортное рабочее место дома?

Даже если у вас нет отдельной комнаты для кабинета, с помощью многофункционального компьютерного стола можно превратить часть гостиной или спальни в комфортный офис. 2020-й показал, что дома работать вполне комфортно, поэтому многие сотрудники не спешат возвращаться в офис. Рабочее место нужно и школьнику-подростку, который большое количество времени проводит за уроками.

Зета компьютерные столы — это “Мерседес” в мебельном мире. Функциональные и удобные модели для организации домашнего офиса, даже если у вас есть просто угол в комнате. Вы можете выбрать минималистичную модель, просто столешницу для ноутбука, чтобы ничто не загромождало пространство или полноценное рабочее место для компьютера с подставкой для клавиатуры и системного блока.

Очень стильно смотрятся столы с тумбами из контрастного материала, туда можно положить книги, рабочие и справочные материалы, чтобы они были всегда под рукой. Для школьника можно купить стол с пеналом, куда войдут книги для чтения, учебники, тетради и школьные принадлежности.

Располагайте стол около окна, в проивном случае нужен мощный источник света. На стену напротив глаз можно разместить мотивационный постер, а кого-то наоборот вдохновляет чистое светлое пространство перед глазами. Интерьер немного оживит небольшой цветок в горшке или фотография вашей семьи, чтобы вы не забывали соблюдать баланс.

ZETA — это компания, производство которой находится в Казахстане. Она родилась в 1996 году и с тех пор прошла путь от небольшого производства до лидера на рынке мебели. В настоящее время ZETA — это 49 филиалов в 26 городах Казахстана. Помимо собственного производства, компания поставляет мебель от проверенных поставщиков из стран СНГ и Европы: России, Италии, Польши, а также Турции, Вьетнама и Малайзии. Уже больше 25 лет Zeta специализируется на мягкой и корпусной мебели для офиса. Люди проводят за работой треть жизни, и миссия компании в том, чтобы комфортно организовать пребывание на работе. Удобные и эргономичные стулья, мягкие диваны, функциональные столы, за которыми приятно работать. Это детали, из которых складывается результат сотрудника. Предлагаем вам приобрести мебель Казахстанского производителя, не только потому что каждый тенге будет вложен в экономику государства, но и для того, чтобы оценить компьютерные столы самого высокого качества, которые прослужат долгое время не одному поколению.

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