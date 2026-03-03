В Костанайская область продолжается подготовка к референдуму. Председатель областной избирательной комиссии Александр Малашко на брифинге для СМИ рассказал о возможностях для жителей региона реализовать своё избирательное право.

По его словам, 15 марта в области будут открыты 717 участков для голосования. Все они начнут работу в 7:00 и завершат её в 20:00. Избирательные комиссии полностью готовы к проведению голосования и обеспечению прозрачности процесса.

Жители области могут заранее уточнить информацию о своём участке через официальный веб-сервис, а также по телефону единого Call-центра 1315. С помощью этих инструментов можно узнать адрес участка и получить необходимую справочную информацию.

Отдельное внимание уделено вопросу открепительных удостоверений. Если гражданин не сможет проголосовать по месту регистрации, он вправе заранее обратиться на свой участок с удостоверением личности и получить открепительное удостоверение. С этим документом можно проголосовать на другом участке при условии, что избиратель будет находиться за пределами населённого пункта своей регистрации. При этом утерянные открепительные удостоверения восстановлению не подлежат.

Также разъяснён порядок голосования на дому. В случае если человек по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не может прийти на участок, ему необходимо подать письменное заявление в участковую комиссию. Заявления принимаются до 12:00 15 марта. После этого представители комиссии организуют выезд к месту проживания избирателя.

