Замедление инфляции и рост деловой активности населения в 2024 году обеспечили прирост депозитного рынка в Казахстане. Несмотря на снижение базовой ставки до 14,25%, тенговые депозиты остаются самым популярным средством сбережения денег у казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты из Казахстанского фонда гарантирования депозитов, снижение уровня инфляции (с 9,8% в декабре 2023 года до 8,3% в сентябре 2024 года), рост доходов населения и положительная динамика объемов производства поддержали рост депозитного рынка на 6,3% только за одно полугодие, в результате объем депозитов населения приблизился к 22 трлн тенге.

Характерно, что половина прироста (49,6%, +633 млрд тенге) приходится на Алматы и Астану, остальное – на регионы.

Однако Национальный банк РК начал последовательное снижение базовой ставки (сегодня это 14,25%), что повлекло и снижение ставок по депозитам.

Так, средневзвешенная ставка по депозитам в сентябре составила 13,4% для физических лиц и 13,2% для юридических лиц. При этом в мае 2024 года началось обесценивание тенге, составившее к концу октября 2024 года около 10,5%.

Так выгодно ли сегодня хранение денег на депозите? Пока – выгодно, считает экономист Михаил Беляев.

«Сегодня я бы рекомендовал краткосрочные вклады на три месяца с более высокой ставкой, чтобы была возможность для маневра. Казахстанские БВУ предлагают ставку вознаграждения до 16,5–17% годовых при ГЭСВ до 18%. Через несколько месяцев можно получить неплохой доход и решить, что делать дальше», отметил Михаил Беляев.

Кстати, граждане РК и без экономистов поняли, где лучше хранить деньги, отмечают в КФГД.

«С середины 2023 года все больше вкладчиков стали интересоваться сберегательными депозитами, по которым банки предлагают самую привлекательную доходность. Кроме того, размер гарантии по сберегательным вкладам в два раза выше, чем по другим видам депозитов в тенге, и в четыре раза выше, чем по депозитам в иностранной валюте».

Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Данный сегмент рынка стал активно развиваться и в течение первого полугодия 2024 года продемонстрировал наибольший прирост – 24,3% по сравнению с 7% по несрочным депозитам. В результате роста спроса и предложения в сегменте сберегательных депозитов доля стабильного фондирования продолжила расти и составила на 1 июля 2024 года 10,8%.

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