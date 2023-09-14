Как теперь можно сдавать практический экзамен на права в РК?

Практический экзамен на права можно будет сдать на личном автомобиле в спецЦОНах после внедрения новой технологии «Computer vision», сообщает пресс-служба госкорпорации «Правительство для граждан», сообщает informburo.kz

В 2024 году госкорпорация планирует внедрение технологии «Computer vision» для сдачи практического экзамена в спецЦОНах. Для этого будет производиться установка видеокамер на территории автодромов.

«При этом будет внедрена новая система, которая сможет оценивать поведение транспортного средства на каждом участке – выдерживаемые дистанции, агрессивность вождения и потенциал создания аварийных ситуаций. Кроме этого, будет производиться идентификация личности кандидата непосредственно перед сдачей и во время сдачи практического экзамена. Также появится возможность пройти экзамен на любом (в том числе своём. – Авт.) автомобиле», – уточнили в госкорпорации.

Отмечается, что новая система повысит прозрачность при сдаче практики и обеспечит высокую пропускную способность авто во время проведения практики.

Помимо этого, в госкорпорации представили новые нормативы по выдаче водительских удостоверений – внедряется новая система тестирования ПДД 3.0. Система обеспечивает процесс сдачи теоретического экзамена в соответствии с новыми поправками к законодательству. При новой системе используется процедура прокторинга – онлайн-контроля сдачи экзамена. В настоящее время пилот ПДД 3.0 запущен в Акмолинской области. Масштабирование проекта ожидается до конца этого года.

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