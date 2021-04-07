Как учатся школьники в условиях «зеленой» зоны

Учащиеся школ в нашем регионе вернулись за парты в полном составе. Исключений для классов, которые должны обучаться только на дистанционке, больше нет. В этом режиме ребята обучаются уже несколько дней, передает alau.kz

Рядом со школой вновь звучит детский смех. Выходящие с учебы школьники с радостью вспоминают о том, как играть в салки, пока спешащие родители стараются не упустить своих чад и забрать их по домам. «Зеленая» зона, очевидно, стала глотком свежего воздуха для всех. Но для детей особенно. Ведь они по-настоящему рады вернуться в родную школу.

Но в пределах школьных стен по-прежнему царят строгие правила. Санитарные нормы здесь никто не отменял, хотя учащимся всех классов и разрешили выходить на учебу в обычном режиме. Чтобы так продолжалось и дальше, школы пересмотрели свой подход к обучению.

«Школа у нас большая и в каждом классе у нас детей более 30. Но сегодня согласно постановлению в каждом классе должно быть не более 25 детей. Соответственно, у нас увеличивается количество классов, потому что мы разделили детей, и у нас, таким образом, образовались дополнительные классы»,- рассказала директор школы-лицей №2 города Костанай Гульфия Дандыбаева.

Зеленый свет от сан.врача позволил ребятам в учебных классах не только отказаться от рассадки в шахматном порядке, но и носить маски по своему желанию. А вот учителя все равно преподают в средстве защиты. К тому же они следят за общей атмосферой в помещении. Кабинеты должны периодически кварцеваться, а рециркулятор по очистке воздуха работает постоянно. Данные о проведенном проветривании и вовсе вносятся в специальный журнал. Подобный завели и для фиксации температуры учеников.

«В классе заведен журнал термометрии. Классный руководитель или учитель, который преподает первый урок, замеряет температуру в начале дня и в конце дня. Это прослеживается вот здесь. Мы отмечаем»,- пояснили преподаватели.

В коридорах масочный режим обязателен. За его соблюдением следят дежурные преподаватели. Чтобы детей меньше скапливалось в коридорах, для них предусмотрели отдельные лестницы спуска и подъема, а сама учеба начинается в разное время. Такая система уже получило свое название – «веерная».

«Поскольку у нас «веерный» приход детей, значит и во время перемен детки выходят тоже «верно». Во время перемен проветривается кабинет, у детей 5 минут для того чтобы отдохнуть. Во время прихода в столовую у нас 10-15 минут»,- рассказала преподаватель начальных классов Татьяна Татарчук.

Хотя длительность уроков и не изменилась, они проходят, как и раньше 40 минут, часть предметов все же перенесены на дистанционное обучение. Среди них труд и самопознание. В традиционном режиме проходят только основные предметы. Но вернуться в их число вскоре может и физическая культура. Как только погода позволит, этот урок можно будет проводить на свежем воздухе, где соблюсти санитарные нормы будет, пожалуй, проще всего.

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