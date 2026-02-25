Предложений от репетиторов становится все больше и больше: есть профессионалы с высоким уровнем квалификации, есть также студенты и выпускники вузов без опыта, а есть и случайные люди. Как же современные потребители частных образовательных услуг анализируют рынок и выбирают лучших профессионалов?

Читайте о последних тенденциях в репетиторстве: популярные методы поиска, доля онлайн-занятий по отношению к офлайн, цены и поведенческие характеристики ищущих частных педагогов. Материал был подготовлен экспертами BUKI School — онлайн-школы с индивидуальными занятиями, созданной международной EdTech компанией BUKI.

Где ищут репетиторов для занятий в 2026 году?

Команда BUKI School выделила основные способы поиска частных преподавателей:

Онлайн-платформы — репетиторские сайты, онлайн-школы, образовательные центры: самая высокая возможность найти профильного специалиста с опытом по своему запросу. Рекомендации — отзывы знакомых о конкретных педагогах являются очень ценной информацией, однако это еще не значит, что педагог 100-процентно подойдет вам или вашему ребенку. Частные объявления — можно размещать свои запросы в соцсетях или читать объявления от репетиторов, при этом шансы найти проверенного и квалифицированного педагога с первого раза самые низкие.

Жители больших городов предпочитают использовать репетиторские сайты, а в небольших селениях часто имеет место поиск по офлайн-рекомендациям.

Клиенты обращают внимание на отзывы о самой поисковой платформе и ее рейтинг на разных независимых площадках. Наличие официально признанного высокого рейтинга в разы повышает доверие к ресурсу и увеличивает возможность найти проверенного специалиста.

К тому же на самих репетиторских площадках желающие найти преподавателя обращают внимание на полноту профиля репетитора: им важна информация о количестве проведенных занятий, методах, уровнях преподавания, профессиональном рейтинге.

Онлайн vs офлайн: изменения в соотношении, причины выбора формата

Посмотрим, как изменилась ситуация с 2020 года, когда онлайн-формат начал активно внедряться из-за пандемии.

По результатам исследования Throwing light on fee-charging tutoring during the global pandemic in Kazakhstan: implications for the future of higher education среди учащихся Казахстана во время глобальной пандемии доля тех, кто получал частные репетиторские услуги, составляла 81%; среди них 18 % занимались онлайн, а 52% — офлайн; остальные обучались в гибридном формате.

Это означает, что онлайн-репетиторство составляло примерно 18% всей репетиторской активности, тогда как офлайн-занятия были доминирующими.

По данным аналитического портала Edtechs за 2024 год, рынок онлайн-образования увеличился на 20% по сравнению с 2023 годом. Особую популярность обретают частные онлайн-школы для индивидуальных и групповых занятий. А уроки с педагогом онлайн становятся обычной практикой.

Что же происходит в начале 2026 года в репетиторстве?

Возьмем для примера самые запрашиваемые предметы на платформе BUKI:

Математика — онлайн-репетиторы составляют примерно 92,9% от всех анкет

Английский язык — 93,7% от общего количества репетиторов

Казахский язык — около 90% онлайн-репетиторов

Физика — 94,4% онлайн-репетиторов

Биология — 93,3% онлайн-преподавателей

Итак, процент репетиторов, работающих только офлайн, очень мал — примерно 6–7%. Основная же масса педагогов может преподавать и онлайн, и офлайн.

Но почему все больше казахстанцев предпочитает заниматься онлайн? Вот основные причины:

Это удобно в плане экономии времени, средств и выбора репетитора (можно поставить занятия на более позднее или раннее время, выбирать педагога из любого уголка Казахстана и мира). Привычная и потому спокойная обстановка для детей дошкольного или младшего школьного возраста. Больше возможностей для применения онлайн-технологий в обучении (интерактивные доски, приложения, игры, симуляции, словари и т.д.). Возможность совмещать онлайн-занятия с кружками и другими видами активности. Родителям проще наблюдать реальную атмосферу на занятиях и оценить качество работы репетитора.

Онлайн-репетитор — это шанс для учеников из сельской местности и маленьких городов найти квалифицированного профессионала по их запросам.

Сколько стоят занятия с репетитором в Казахстане: средний диапазон цен

Согласно данным BUKI School, средняя стоимость 60-минутного урока с репетитором на начало 2026 года составляет приблизительно 4 713 тенге/час. Это обобщенное значение цены.

Если рассматривать более подробно по предметам, то общие средние тарифы (офлайн + онлайн) по стране на популярные предметы такие:

Предмет Средняя стоимость, тенге/час Немецкий язык 5 596 Подготовка к школе 5 411 Английский язык 4 914 Биология 4 745 Математика 4 605 Химия 4 376 География 4 363 Казахский язык 4 359 История Казахстана 3 279

Таким образом, средние цены на предметы варьируются от 3000 до 6000 тенге/час и зависят от востребованности и сложности учебной дисциплины.

Самыми дорогими являются иностранные языки, а также часто выбираемые профильные предметы ЕНТ — математика, биология, физика, химия.

Подготовка к школе требует особых квалификационных навыков и программ, которые подбираются под каждого ребенка индивидуально. Поэтому данное направление дороже остальных предметов.

Цены на онлайн-занятия зачастую немного ниже, чем на очные. Вот средние ценовые показатели для онлайн-формата.

Предмет Средняя стоимость, тенге/час Немецкий язык 5 534 Подготовка к школе 4 500 Английский язык 4 470 Биология 4 820 Математика 4 333 Химия 3 951 География 4 363 Казахский язык 3 871 История Казахстана 3 266

А теперь обратимся к анализу цен в отдельных городах и посмотрим, насколько они отличаются (дороже или дешевле) от стоимости онлайн-занятий. Начнем из самых дорогих предметов.

Город Предмет Английский язык Немецкий язык Подготовка к школе Цена на начало 2026 года, тенге/час Отличие цены от онлайн-занятий, % Цена на начало 2026 года, тенге/час Отличие цены от онлайн-занятий, % Цена на начало 2026 года, тенге/час Отличие цены от онлайн-занятий, % Алматы 6 625 на 48,2% дороже 7 500 на 35,5% дороже 6 000 на 33,3% дороже Астана (Нур-Султан) 5 425 на 21,4% дороже 5 750 на 3,9% дороже 4 875 на 8,3% дороже Караганда 5 000 на 11,9% дороже — — — — Шымкент 4 100 на 8,3% дешевле — — 5 800 на 28,9% дороже Тараз 4 000 на 10,5% дешевле — 4 500 не отличается

Продолжим сравнение обязательными предметами ЕНТ.

Город Предмет Математика Казахский язык История Казахстана Цена на начало 2026 года, тенге/час Отличие цены от онлайн-занятий, % Цена на начало 2026 года, тенге/час Отличие цены от онлайн-занятий, % Цена на начало 2026 года, тенге/час Отличие цены от онлайн-занятий, % Алматы 5 904 на 36,3% дороже 5 423 на 40% дороже 2 000 на 63,3% дешевле Астана (Нур-Султан) 5 280 на 21,9% дороже 5 000 на 29,4% дороже 4 500 на 27,4% дороже Караганда 4 166 на 3,9% дешевле 4 000 на 3,3% дороже — — Шымкент 3 733 на 13,8% дешевле 3 500 на 9,6% дешевле — — Тараз 2 333 на 46,2% дешевле — — 2 500 на 30,6% дешевле

И завершим этот анализ на часто востребованных предметах ЕНТ.

Город Предмет Биология Химия География Цена на начало 2026 года, тенге/час Отличие цены от онлайн-занятий, % Цена на начало 2026 года, тенге/час Отличие цены от онлайн-занятий, % Цена на начало 2026 года, тенге/час Отличие цены от онлайн-занятий, % Алматы 5 500 на 12,3% дороже 7 333 на 46,1% дороже 4 363 не отличается Астана (Нур-Султан) 4 000 на 20,5% дешевле 4 000 на 1,2% дороже Караганда 3 500 на 37,7% дешевле 4 833 на 18,2% дороже Шымкент 3 333 на 44,6% дешевле 6 500 на 39,2% дороже Тараз — — 5 000 на 21% дороже

Подытожим: в столице и крупных городах, таких как в нашем примере Астана, Алматы и Караганда, офлайн-уроки гораздо дороже, чем онлайн. А в меньших городах офлайн-занятия могут быть дешевле, чем онлайн (что можем наблюдать на примере Тараза и Шымкента).

Поведенческие изменения в поиске репетиторов

Аналитики BUKI School отмечают следующие тенденции в приоритетах тех, кому нужны репетиторские услуги:

Казахстанцы стали выбирать репетитора значительно быстрее. Если раньше родители могли сравнивать анкеты несколько дней или недель, то теперь решение часто принимается в течение 1–2 контактов.

Важную роль играют первые впечатления: четко заполненный профиль, понятное описание методики, отзывы и быстрый ответ преподавателя.

Помимо опыта и образования, клиенты все чаще обращают внимание на формат занятий, гибкость графика, умение работать онлайн и адаптировать программу под конкретную цель (ЕНТ, повышение оценок, разговорная практика). Цена остается важной, но уже не является единственным решающим фактором. Существенно вырос спрос на онлайн-занятия, которые выбирают из-за экономии времени, более широкого выбора репетиторов и, в большинстве случаев, более низкой стоимости по сравнению с офлайном.

Также заметна повышенная потребность в гибком графике. Потенциальные ученики ожидают возможности легко переносить занятия, заниматься вечером или в выходные, а также комбинировать онлайн и офлайн в зависимости от обстоятельств. Это особенно актуально для старшеклассников и взрослых учеников.

В целом, поведение получателей репетиторских услуг стало более прагматичным: они быстрее принимают решения, четче формулируют запрос и все чаще отдают предпочтение онлайн-формату с максимальной гибкостью и прозрачными условиями.

Партнерский материал