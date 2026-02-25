Предложений от репетиторов становится все больше и больше: есть профессионалы с высоким уровнем квалификации, есть также студенты и выпускники вузов без опыта, а есть и случайные люди. Как же современные потребители частных образовательных услуг анализируют рынок и выбирают лучших профессионалов?
Читайте о последних тенденциях в репетиторстве: популярные методы поиска, доля онлайн-занятий по отношению к офлайн, цены и поведенческие характеристики ищущих частных педагогов. Материал был подготовлен экспертами BUKI School — онлайн-школы с индивидуальными занятиями, созданной международной EdTech компанией BUKI.
Где ищут репетиторов для занятий в 2026 году?
Команда BUKI School выделила основные способы поиска частных преподавателей:
- Онлайн-платформы — репетиторские сайты, онлайн-школы, образовательные центры: самая высокая возможность найти профильного специалиста с опытом по своему запросу.
- Рекомендации — отзывы знакомых о конкретных педагогах являются очень ценной информацией, однако это еще не значит, что педагог 100-процентно подойдет вам или вашему ребенку.
- Частные объявления — можно размещать свои запросы в соцсетях или читать объявления от репетиторов, при этом шансы найти проверенного и квалифицированного педагога с первого раза самые низкие.
Жители больших городов предпочитают использовать репетиторские сайты, а в небольших селениях часто имеет место поиск по офлайн-рекомендациям.
Клиенты обращают внимание на отзывы о самой поисковой платформе и ее рейтинг на разных независимых площадках. Наличие официально признанного высокого рейтинга в разы повышает доверие к ресурсу и увеличивает возможность найти проверенного специалиста.
К тому же на самих репетиторских площадках желающие найти преподавателя обращают внимание на полноту профиля репетитора: им важна информация о количестве проведенных занятий, методах, уровнях преподавания, профессиональном рейтинге.
Онлайн vs офлайн: изменения в соотношении, причины выбора формата
Посмотрим, как изменилась ситуация с 2020 года, когда онлайн-формат начал активно внедряться из-за пандемии.
По результатам исследования Throwing light on fee-charging tutoring during the global pandemic in Kazakhstan: implications for the future of higher education среди учащихся Казахстана во время глобальной пандемии доля тех, кто получал частные репетиторские услуги, составляла 81%; среди них 18 % занимались онлайн, а 52% — офлайн; остальные обучались в гибридном формате.
Это означает, что онлайн-репетиторство составляло примерно 18% всей репетиторской активности, тогда как офлайн-занятия были доминирующими.
По данным аналитического портала Edtechs за 2024 год, рынок онлайн-образования увеличился на 20% по сравнению с 2023 годом. Особую популярность обретают частные онлайн-школы для индивидуальных и групповых занятий. А уроки с педагогом онлайн становятся обычной практикой.
Что же происходит в начале 2026 года в репетиторстве?
Возьмем для примера самые запрашиваемые предметы на платформе BUKI:
- Математика — онлайн-репетиторы составляют примерно 92,9% от всех анкет
- Английский язык — 93,7% от общего количества репетиторов
- Казахский язык — около 90% онлайн-репетиторов
- Физика — 94,4% онлайн-репетиторов
- Биология — 93,3% онлайн-преподавателей
Итак, процент репетиторов, работающих только офлайн, очень мал — примерно 6–7%. Основная же масса педагогов может преподавать и онлайн, и офлайн.
Но почему все больше казахстанцев предпочитает заниматься онлайн? Вот основные причины:
- Это удобно в плане экономии времени, средств и выбора репетитора (можно поставить занятия на более позднее или раннее время, выбирать педагога из любого уголка Казахстана и мира).
- Привычная и потому спокойная обстановка для детей дошкольного или младшего школьного возраста.
- Больше возможностей для применения онлайн-технологий в обучении (интерактивные доски, приложения, игры, симуляции, словари и т.д.).
- Возможность совмещать онлайн-занятия с кружками и другими видами активности.
- Родителям проще наблюдать реальную атмосферу на занятиях и оценить качество работы репетитора.
Онлайн-репетитор — это шанс для учеников из сельской местности и маленьких городов найти квалифицированного профессионала по их запросам.
Сколько стоят занятия с репетитором в Казахстане: средний диапазон цен
Согласно данным BUKI School, средняя стоимость 60-минутного урока с репетитором на начало 2026 года составляет приблизительно 4 713 тенге/час. Это обобщенное значение цены.
Если рассматривать более подробно по предметам, то общие средние тарифы (офлайн + онлайн) по стране на популярные предметы такие:
|
Предмет
|
Средняя стоимость, тенге/час
|Немецкий язык
|
5 596
|Подготовка к школе
|
5 411
|Английский язык
|
4 914
|Биология
|
4 745
|Математика
|
4 605
|Химия
|
4 376
|География
|
4 363
|Казахский язык
|
4 359
|История Казахстана
|
3 279
Таким образом, средние цены на предметы варьируются от 3000 до 6000 тенге/час и зависят от востребованности и сложности учебной дисциплины.
Самыми дорогими являются иностранные языки, а также часто выбираемые профильные предметы ЕНТ — математика, биология, физика, химия.
Подготовка к школе требует особых квалификационных навыков и программ, которые подбираются под каждого ребенка индивидуально. Поэтому данное направление дороже остальных предметов.
Цены на онлайн-занятия зачастую немного ниже, чем на очные. Вот средние ценовые показатели для онлайн-формата.
|
Предмет
|
Средняя стоимость, тенге/час
|Немецкий язык
|
5 534
|Подготовка к школе
|
4 500
|Английский язык
|
4 470
|Биология
|
4 820
|Математика
|
4 333
|Химия
|
3 951
|География
|
4 363
|Казахский язык
|
3 871
|История Казахстана
|
3 266
А теперь обратимся к анализу цен в отдельных городах и посмотрим, насколько они отличаются (дороже или дешевле) от стоимости онлайн-занятий. Начнем из самых дорогих предметов.
|Город
|
Предмет
|
Английский язык
|
Немецкий язык
|
Подготовка к школе
|
Цена на начало 2026 года, тенге/час
|
Отличие цены от онлайн-занятий, %
|
Цена на начало 2026 года, тенге/час
|
Отличие цены от онлайн-занятий, %
|
Цена на начало 2026 года, тенге/час
|
Отличие цены от онлайн-занятий, %
|Алматы
|6 625
|на 48,2% дороже
|7 500
|на 35,5% дороже
|6 000
|на 33,3% дороже
|Астана (Нур-Султан)
|5 425
|на 21,4% дороже
|5 750
|на 3,9% дороже
|4 875
|на 8,3% дороже
|Караганда
|5 000
|на 11,9% дороже
|—
|—
|—
|—
|Шымкент
|4 100
|на 8,3% дешевле
|—
|—
|5 800
|на 28,9% дороже
|Тараз
|4 000
|на 10,5% дешевле
|—
|4 500
|не отличается
Продолжим сравнение обязательными предметами ЕНТ.
|Город
|
Предмет
|
Математика
|
Казахский язык
|
История Казахстана
|
Цена на начало 2026 года, тенге/час
|
Отличие цены от онлайн-занятий, %
|
Цена на начало 2026 года, тенге/час
|
Отличие цены от онлайн-занятий, %
|
Цена на начало 2026 года, тенге/час
|
Отличие цены от онлайн-занятий, %
|Алматы
|5 904
|на 36,3% дороже
|5 423
|на 40% дороже
|2 000
|на 63,3% дешевле
|Астана (Нур-Султан)
|5 280
|на 21,9% дороже
|5 000
|на 29,4% дороже
|4 500
|на 27,4% дороже
|Караганда
|4 166
|на 3,9% дешевле
|4 000
|на 3,3% дороже
|—
|—
|Шымкент
|3 733
|на 13,8% дешевле
|3 500
|на 9,6% дешевле
|—
|—
|Тараз
|2 333
|на 46,2% дешевле
|—
|—
|2 500
|на 30,6% дешевле
И завершим этот анализ на часто востребованных предметах ЕНТ.
|Город
|
Предмет
|
Биология
|
Химия
|
География
|
Цена на начало 2026 года, тенге/час
|
Отличие цены от онлайн-занятий, %
|
Цена на начало 2026 года, тенге/час
|
Отличие цены от онлайн-занятий, %
|
Цена на начало 2026 года, тенге/час
|
Отличие цены от онлайн-занятий, %
|Алматы
|5 500
|на 12,3% дороже
|7 333
|на 46,1% дороже
|4 363
|не отличается
|Астана (Нур-Султан)
|4 000
|на 20,5% дешевле
|4 000
|на 1,2% дороже
|Караганда
|3 500
|на 37,7% дешевле
|4 833
|на 18,2% дороже
|Шымкент
|3 333
|на 44,6% дешевле
|6 500
|на 39,2% дороже
|Тараз
|—
|—
|5 000
|на 21% дороже
Подытожим: в столице и крупных городах, таких как в нашем примере Астана, Алматы и Караганда, офлайн-уроки гораздо дороже, чем онлайн. А в меньших городах офлайн-занятия могут быть дешевле, чем онлайн (что можем наблюдать на примере Тараза и Шымкента).
Поведенческие изменения в поиске репетиторов
Аналитики BUKI School отмечают следующие тенденции в приоритетах тех, кому нужны репетиторские услуги:
- Казахстанцы стали выбирать репетитора значительно быстрее. Если раньше родители могли сравнивать анкеты несколько дней или недель, то теперь решение часто принимается в течение 1–2 контактов.
Важную роль играют первые впечатления: четко заполненный профиль, понятное описание методики, отзывы и быстрый ответ преподавателя.
- Помимо опыта и образования, клиенты все чаще обращают внимание на формат занятий, гибкость графика, умение работать онлайн и адаптировать программу под конкретную цель (ЕНТ, повышение оценок, разговорная практика). Цена остается важной, но уже не является единственным решающим фактором.
- Существенно вырос спрос на онлайн-занятия, которые выбирают из-за экономии времени, более широкого выбора репетиторов и, в большинстве случаев, более низкой стоимости по сравнению с офлайном.
Также заметна повышенная потребность в гибком графике. Потенциальные ученики ожидают возможности легко переносить занятия, заниматься вечером или в выходные, а также комбинировать онлайн и офлайн в зависимости от обстоятельств. Это особенно актуально для старшеклассников и взрослых учеников.
В целом, поведение получателей репетиторских услуг стало более прагматичным: они быстрее принимают решения, четче формулируют запрос и все чаще отдают предпочтение онлайн-формату с максимальной гибкостью и прозрачными условиями.
