Как выживал туризм в Костанайской области во время пандемии

В марте 2020-го года индустрия международных путешествий остановилась из-за пандемии COVID-19. Журналисты Таджикистана, Казахстана, России и Грузии подготовили спецпроект о том, как в их странах туриндустрия борется за выживание и внимание местных гостей.

Во время пандемии коронавируса туризм в Костанайской области золотой жилой не стал. Зато позволил по-новому взглянуть на родные просторы бизнесу, связанному с отдыхом.

Корабли туризма… без попутного ветра

В северной части Казахстана два года назад стали приобретать популярность экскурсионные туры на верблюжью ферму Алмата Нурмаханова. Верблюды для региона не экзотика, но таких больших хозяйств в области больше нет. Нурмаханов говорит, что после того как страну закрыли на замок, на ферме ждали наплыва путешественников. И интерес был.

«Люди звонили, готовы были приезжать, а мы готовы встречать. Но жёсткие локдауны летом, когда ограничивали любые передвижения, кроме как в аптеку и за продуктами, наши надежды и похоронили. В те просветы, когда можно было организовывать массовые экскурсии, люди были, и, если бы не ограничения, за которыми идут и большие штрафы за нарушения, гостей было бы много. Мы постарались организовать всё с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм», – добавил он.

«В начале осени, когда число заражённых коронавирусом существенно снизилось, и локдауны в выходные отменили, люди и сами, боясь заражения, стали и вовсе отменять запланированные экскурсии», – рассказал Алмат Нурмаханов.

Существенных убытков отсутствие туристов его бизнесу не принесло. Он так же сдаёт шерсть и шубат на продажу, но уж больно тихо стало у него на ферме без экскурсий, а он и его верблюды уж больно привыкли к суете.

Планов было громадьё

О том, что надежды на региональный туризм во время пандемии не оправдались, говорит и директор костанайского центра образования и туризма Best Гульмира Капенова.

«Помешала ситуация с локдаунами и ограничениями и неравномерное их распределение. К примеру, на озере-курорте Алаколь работают все отели, а в Костанайской области – запрещено передвижение и выезд. Из-за ограниченного количества вылетов самолётов, всего один самолёт в неделю, не могли отправить всех желающих, а они были. Так и не получилось грандиозного рывка, хотя ресурсы наши и курортов – это позволяли. Запас прочности у нас был больше, чем мы смогли реализовать из-за отсутствия логистики. Были бы самолеты, ходили бы поезда, мы бы в 3-4 раза больше отправили бы отдыхать по стране», – рассказывает Гульмира Капенова.

До сих пор Костанайская область считается «белым пятном» на туристической карте Казахстана.

Доля туризма в валовом региональном продукте на конец 2019 года составляла всего 0,1%. Чтобы привлечь путешественников в Костанайскую область, пять лет назад в регионе разработали сразу два специальных плана до 2022 г. Приоритетными видами туризма назвали экологический, культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, охотничий, выходного дня и событийный. Согласно расчётам, только гостиницы и базы отдыха могли нарастить свой общий доход с 1,5 млрд тенге до 50 млрд тенге в год – $116

млн, а сумма налоговых поступлений в бюджет от них вырасти до 400 млн тенге – $930 тыс.

В помощь бизнесу власти решили за счёт бюджетных средств выстроить инфраструктуру.

Путешественников в Костанайской области действительно ждёт много интересного. Чего только стоит Наурзумский заповедник – уникальный природный резерват, где в одном месте собран почти весь имеющиеся в стране ландшафт: от пустыни до леса.

Туда уже несколько лет возят экскурсии. Стоимость тура от компании Гульмиры Капеновой с питанием на один день обойдётся в 13 тыс. тенге ($31). Всего центр разработал 26 экскурсионных туров, половина из которых уже работает. Три года назад его услугами воспользовались всего 32 человека, в прошлом уже больше 600.

… и снова планы

В меньших объёмах жители региона всё-таки умудрялись отдыхать внутри Костанайской области. Туристические базы и санатории работали, когда позволяли ограничения. Турфирма Гульмиры Капеновой разрабатывала новые внутренние маршруты. К примеру, в село Тургай, где находятся геоглифы – нанесённые на землю три тысячи лет назад геометрические и фигурные узоры, открытые в 2007 году. Сегодня их 85. По заключению экспертов, в год они могут приносить доход в $240 млн.

«Бизнесмены готовы, мы отработали маршруты размещения, и, если нам дадут работать весной 2021 года, мы будем. Перестроили всю свою стратегию, перекроили всё, теперь только ждём возможности работать. Но заставить людей ехать не на турецкий берег или в Европу мы не сможем. Как только появилась возможность выезда за границу, у нас стали собираться авиаборта в Египет. Люди готовы лететь отдыхать даже с учётом всех санитарно-эпидемиологических требований и наличия ПЦР-теста. Но при этом мы не оставляем надежды, что мы всё же сможем заинтересовать, заинтриговать неизведанным находящимся рядом – в нашей стране», – заключает Гульмира Капенова.

Ссылка на весь материл https://perspektivy.tilda.ws/tourism-pandemic/Kazakhstan

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