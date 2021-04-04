Какая погода ожидает жителей Костанайской области в понедельник

Прогноз погоды на 5 апреля.

Ложбина циклона смещаясь на северо-восток, охватывает большую часть территории РК, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут местами осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке сильные осадки (дождь, снег), — говорится в сообщении РГП «КАЗГИДРОМЕТ».