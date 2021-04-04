Какая погода ожидает жителей Костанайской области в понедельник

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Прогноз погоды на 5 апреля.
Ложбина циклона смещаясь на северо-восток, охватывает большую часть территории РК, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут местами осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке сильные осадки (дождь, снег), — говорится в сообщении РГП «КАЗГИДРОМЕТ».
В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области – низовая метель.
В Костанае ночью ожидается температура +1, днем +1 градус.
Ветер западный со скоростью 6-10 метров в секунду.
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