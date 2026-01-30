Утром и днём 31 января на севере Костанайской области прогнозируется небольшой снег и низовая метель.
На западе, востоке и юге региона ожидается туман. Ветер юго-западный, 9–14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8–13 градусов мороза, на юге области — 18–23 мороза. Днём ожидается от 3 до 8 градусов мороза, на юге — до 11 мороза.
В Костанай ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью — 10–12 градусов мороза, днём — 4–6 мороза.
