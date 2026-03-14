В правительстве Казахстана рассмотрели предварительные результаты работы проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса, сообщает tengrinews.kz

На сегодняшний день в рамках работы офиса уже рассмотрено около 60 вопросов, связанных с реализацией норм Налогового кодекса и их практическим применением.

Изменения в здравоохранении и закупках

В сфере здравоохранения завершается корректировка подзаконных актов, связанных с применением налога на добавленную стоимость при импорте лекарственных средств и медицинских изделий.

Речь идет, в частности, об освобождении от НДС орфанных и социально значимых лекарств. Кроме того, Министерство здравоохранения утвердило приказ об установлении предельных цен на медикаменты и медицинские изделия без учета НДС.

Одновременно несколько ведомств — Министерство промышленности и строительства, Министерство энергетики, Министерство финансов, Комитет по регулированию естественных монополий и фонд «Самрук-Казына» — работают над корректировкой правил закупок.

Изменения касаются закупок товаров, работ и услуг у налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Предлагаемые механизмы направлены на соблюдение налогового законодательства, поддержку производства и сохранение конкуренции без увеличения расходов квазигосударственного сектора. Методологическую основу этих изменений разрабатывает Министерство национальной экономики.

Администрирование налоговой системы

В рамках работы проектного офиса оперативно решались и другие вопросы, связанные с администрированием налоговой системы, переходом между налоговыми режимами, регулированием финансового сектора и функционированием информационной системы ИСНА.

Предложения по изменениям в Налоговый кодекс

Также сформирован перечень вопросов, для решения которых потребуется внесение поправок в Налоговый кодекс.

Одно из предложений касается налогового вычета по индивидуальному подоходному налогу при изменении группы инвалидности в течение года. Сейчас размер вычета зависит от группы инвалидности и может составлять 5000 или 882 месячных расчетных показателя. Предлагается закрепить норму, по которой в таких случаях будет применяться максимальный вычет — 5000 МРП.

Еще одна инициатива связана с отменой обязательного оформления электронных счетов-фактур по операциям с вознаграждениями по кредитам, займам и микрокредитам. Такие операции освобождены от НДС, однако из-за формулировок в законодательстве они не включены в перечень операций, не требующих выписки ЭСФ. Предлагается устранить это несоответствие и распространить норму задним числом — с 1 января 2026 года.

Кроме того, предлагается расширить перечень сведений, не относящихся к налоговой тайне. В него могут включить данные о суммах социальных платежей, задолженности по ним и отдельные регистрационные сведения налогоплательщиков. Эти изменения направлены на развитие цифрового администрирования и упрощение выполнения социальных обязательств.

Другие инициативы

Также рассматривается уточнение норм, связанных с подтверждением ввоза авиационного топлива, освобожденного от НДС при использовании для воздушных перевозок.

Предлагается освободить от акциза экспорт энергетических напитков, произведенных в рамках давальческой переработки, если продукция предназначена для поставок за рубеж.

Еще одна инициатива касается налога на добычу полезных ископаемых по общераспространенным ресурсам. Сейчас Бюджетный кодекс предусматривает зачисление этого налога по месту добычи, тогда как Налоговый кодекс — по месту регистрации недропользователя. Для устранения противоречий предлагается внести соответствующие изменения в налоговое законодательство и формы отчетности.

Работа по совершенствованию налогового регулирования продолжается.

