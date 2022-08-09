Какие нововведения ожидают школьников в предстоящем учебному году

Об изменениях на 2022-2023 учебный год рассказали в Министерстве образования и науки РК. В школьной программе появились новые предметы, а некоторые предметы из программы убрали. Также изменился подход к изучению языков, передает informburo.kz

Теперь в школах с казахским языком обучения русский язык дети начнут изучать во втором классе, а английский в третьем.

Предмет «Художественный труд» поделят на два разных предмета, а уроки «Самопознания» уберут совсем. Как и ожидалось, в программу обучения также ввели предмет «Глобальная компетенция».

Как именно изменится программа обучения в предстоящим учебном году:

В школах с казахским языком обучения в 1 классе изучается «Әліппе/Ана тілі», в школах с русским языком обучения – «Казахский язык» и «Букварь/Обучение грамоте».

В первых классах с казахским языком обучения не изучается «Русский язык» и «Английский язык». В классах с неказахским языком обучения не изучается «Английский язык».

В 1 классе предмет «Художественный труд» делится на предметы «Изобразительное искусство» и «Трудовое обучение».

В 5-11 классах в вариативный компонент вводится обязательный курс «Глобальные компетенции». Предмет «Самопознание» убрали из всех программ обучения в Казахстане.

Включены рекомендации по использованию часов вариативного компонента (выбор тематической направленность по интересам школьников), рекомендации по реализации инклюзивного образования, организации внеклассной работы.

Внедрять языки в программу обучения будут поэтапно. В школах с казахским языком обучения первый (родной) язык изучается с 1-го класса. Как объясняют в МОН, это должно поспособствовать формирование навыков чтения и письма на родном языке и заложить фундамент для успешного овладения вторым и иностранным языками.

«Русский язык будет изучаться уже со 2 класса, когда у учащегося заложена база знаний о родном (первом) языке. Изучение английского языка начнётся в 3 классе, так как это соответствует возрастным особенностям учащихся и позволит избежать трудностей в восприятии графики этих языков», – сообщили в МОН.

Также в ведомстве подробно объяснили, что конкретно из себя представляет два новых предмета «Изобразительное искусство» и «Трудовое обучение», что пришли на замену «Художественному труду».