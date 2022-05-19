Какие овощи продолжают дорожать в Казахстане

Согласно отчету аналитиков, по состоянию на 11 мая 2022 года цены на социально значимые продовольственные товары выросли за неделю на 0,2%, с начала месяца – на 0,4%, с начала года – на 15,3%, за год – на 20,3%, сообщает Zakon.kz.

Также, как уточнили аналитики, в апреле 2022 года цены на свежие овощи увеличились на 1,7% за месяц и сразу на 46% за год. Средняя цена килограмма картофеля в розничных точках продаж в апреле составляла 180 тг, капусты – 277 тг, лука – 137 тг, свеклы – 283 тг, моркови – 186 тг, огурцов – 707 тг, помидоров – 944 тг.

Всего за месяц, по данным отчета, лук подорожал на 16,2%, капуста – на 9,8%, свекла – на 9%, морковь – на 8,5%, картофель – на 5,9%.

Помидоры и огурцы, напротив, подешевели – на 6,2% и 11,2%, соответственно.

Эксперты объясняют, что частично такие скачки цен связаны с появлением на рынке свежих овощей текущего сезона.

Кроме того, по информации аналитиков, Казахстан увеличил экспорт овощей по некоторым позициям.

Так, за январь-февраль текущего года экспорт перцев вырос сразу в 19,1 раза за год, до 380,5 тонны, огурцов – на 65,3%, до 412 тонн, репчатого лука – на 20,4%, до 10,8 тыс. тонн, – сказано в публикации.

В то же время сократился экспорт по таким позициям, как картофель (сразу в 73,9 раза, до 698,3 тонны), столовая морковь (в 38,6 раза, до 20,7 тонны), капуста (в 4,4 раза, до 399,6 тонны), помидоры (в 3,3 раза, до 1,2 тыс. тонн).

В сегменте импорта овощей в Казахстане отмечен значительный рост завоза перцев (в 8,7 раза, до 11,4 тыс. тонн), огурцов (в 2,6 раза, до 5,8 тыс. тонн), капусты (в 2,5 раза, до 32,4 тыс. тонн), помидоров (в 2,2 раза, до 15,9 тыс. тонн), баклажанов (в 1,7 раза, до 399,8 тонны) и чеснока (также в 1,7 раза, до 1 тыс. тонн).Сократился импорт по таким категориям товаров, как репчатый лук, свекла, картофель, морковь и бахчевые культуры.

Импорт перевесил экспорт в таких категориях, как морковь (в 196,4 раза), капуста (в 81,2 раза), перцы (в 29,9 раза), огурцы (в 14 раз), помидоры (в 13,3 раза), картофель (в 3,9 раза). Среди основных видов овощей экспорт превысил импорт для репчатого лука – в 97,8 раза, – заключили исследователи.