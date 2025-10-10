В сентябре на Электронной бирже труда «Enbek.kz» опубликовано 138,2 тыс. вакансий и 130,6 тыс. резюме.

Наиболее активной снова оказалась оказалась сфера образования – на неё пришлось свыше 55 тыс. вакансий. . Еще 16,3 тыс. вакансий опубликовали по «прочим видам услуг», а 10 тыс. – в сфере здравоохранения и социального обслуживания. В целом спрос превышал предложение на 7,6 тыс.

Наиболее активно вакансии публиковали работодатели в мегаполисах – Астане и Алматы, а также в Павлодарской области. Со стороны предложения традиционно лидируют южные регионы.

В сентябре самые высокие оклады, предлагаемые работодателями, были на должности главного строителя (~705 тыс. тенге), машиниста установки по бурению стволов шахт (~700 тыс. тенге) и заместителя начальника участка в добывающей промышленности (~681 тыс. тенге). В свою очередь самые большие зарплатные ожидания были у соискателей на должность пилота коммерческих авиалайнеров (~2,8 млн тенге), технического директора в IT-секторе (1,4 млн тенге) и начальника отдела в строительстве (~1,2 млн тенге).

Таким образом, в сентябре сохранялся сезонный фактор спроса: по-прежнему лидируют вакансии в сфере образования и воспитания. Демографические различия регионов продолжают определять соотношение спроса и предложения, поддерживая высокую активность в мегаполисах и промышленно развитых областях. Половина всех вакансий пришлась на рабочие профессии, что подчеркивает их ключевую роль в структуре занятости.

