Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве 5 августа 2025 года рассказал о планах по модернизации рынков в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МТИ отметил, что по рынкам необходимо провести работы по модернизации, чтобы «в таких местах торговли не было стихийности, чтобы они не стали местом сосредоточения теневой экономики».

«Программа модернизации принята, до конца 2026 года у нас есть дорожная карта – конкретные объекты и какие меры по ним должны были быть приняты. К 2026 году те рынки, которые не модернизировались, при этом находятся в этой карте, они функционировать не будут», – подчеркнул Арман Шаккалиев.

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