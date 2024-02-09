Какие трассы закрыли в Костанайской области

9февраля с 16-30 в связи c ухудшением погодных условий (снег, метель) введено ограничение движения на участке автодороги Республиканского значения для грузового, общественного автотранспорта, а так же транзитного транспорта в сторону Актюбинской области:

— А-22 «Карабутак-Денисовка-Рудный-Костанай» (386-503 км, п. Денисовка-г. Рудный).

09.02. с 16-30 в связи с ухудшением погодных условий (метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороге областного значения Костанайской области:

-Житикара-Камысты-Ливановка – 0-48 км, 56-71,3 км.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.