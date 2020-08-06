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Какой будет погода 7 августа в Костанае и области

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7 августа в Костанайской области местами ожидается дождь, гроза, возможен град.Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+20, на юге области +23. Днем +29…+34.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью +18…+20  градусов, днем +31…+33.

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COVID-2019 в Казахстане

95942 - зарегистрированно

68871 - выздоровевших

1058 - летальных случаев

2953 - в Костанайской области

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