Какой будет погода 7 августа в Костанае и области

7 августа в Костанайской области местами ожидается дождь, гроза, возможен град.Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +15…+20, на юге области +23. Днем +29…+34.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью +18…+20 градусов, днем +31…+33.
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COVID-2019 в Казахстане
95942 - зарегистрированно
68871 - выздоровевших
1058 - летальных случаев
2953 - в Костанайской области